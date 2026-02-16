Зірка серіалу Дивні дива Мая Гоук вийшла заміж за співака та автора пісень Крістіана Лі Гатсона.

27-річна акторка та 35-річний музикант сказали одне одному “так” під час закритої церемонії у Нью-Йорку в суботу, 14 лютого.

Весілля стало сюрпризом для шанувальників акторки, адже про дату та саму подію не повідомляли заздалегідь.

Хто був на весіллі Маї Гоук

Серед гостей були зіркові батьки нареченої – Ітан Гоук та Ума Турман. Також на церемонії були присутні колеги Маї по серіалу: Фінн Вулфгард, Ґейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Сейді Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Гітон та Джо Кірі.

Наречена обрала білу весільну сукню та об’ємне зимове пальто з пір’ям. Гатсон з’явився у класичному смокінгу.

Ума Турман прийшла у світло-блакитній сукні з туфлями в тон. Ітан Гоук обрав повністю чорний образ.

Зірки були в шлюбі з 1998 до 2005 року. Окрім Маї, вони мають сина Левона Роана Турмана-Гоука, який теж був серед гостей.

Ітан Гоук також виховує доньок Клементін Джин Гоук та Індіану Гоук від шлюбу з Раян Шог’юз Гоук. Ума Турман має доньку Луну від колишнього нареченого Арпада Бюссона.

Як розвивалися стосунки пари

Крістіан Лі Гатсон уперше публічно підтвердив, що Мая є його нареченою, ще минулого року під час розмови на SoCal Sound Session.

Тоді ведуча Джулі Слейтер згадала, що музикант працював над треком Carousel Horses з альбому Paradise Pop. 10 разом із Фібі Бріджерс та своєю нареченою Маєю. У відповідь він коротко підтвердив це.

За два місяці після тієї розмови акторку сфотографували в квітні на Мангеттені з діамантовою обручкою на безіменному пальці.

Того ж місяця пара вперше з’явилася разом на червоній доріжці – на прем’єрі вистави John Proctor Is the Villain у театрі Booth у Нью-Йорку, куди Мая прийшла підтримати Сейді Сінк.

Раніше акторка разом із Гатсоном відвідала показ Prada FW25 під час Тижня моди в Мілані 27 лютого. 3 березня Мая опублікувала в Instagram фото, на якому вони сидять у першому ряду на модному шоу.

Знайомство через музику

Мая Гоук познайомилася з Крістіаном Лі Гатсоном кілька років тому під час запису у музичній студії.

Музикант, який працює в Нью-Йорку, у 2022–2023 роках виступав на розігріві у Фібі Бріджерс. Також він долучився до роботи над альбомом Маї 2024 року Chaos Angel.

У лютому 2024-го Гатсон опублікував допис до Дня святого Валентина з їхнім спільним фото на дивані та повідомив про вихід першої пісні з альбому Chaos Angel.

У липні 2024 року Мая поділилася в Instagram серією відвертих фото, серед яких були знімки, де вони з Гатсоном лежать на ліжку та сидять разом у літаку.

У підписі вона назвала його музичним генієм і поетом, а також зазначила, що їй пощастило писати з ним пісні для його альбому Paradise Pop. 10.

В інтерв’ю на Zach Sang Show того ж місяця акторка розповідала про їхні стосунки та зізналася, що вважає найкращим варіантом зустрічатися з другом, який добре знає тебе як людину.

