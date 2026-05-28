Режисер Квентін Тарантіно міг залишитися без своєї головної музи. Американська акторка Ума Турман зізналася, що ледь не покинула акторську професію просто перед зйомками у культовому фільмі Кримінальне чтиво (Pulp Fiction).

Причиною став неприємний досвід, із яким вона зіткнулася на голлівудських майданчиках на початку кар’єри.

Своїми відвертими спогадами 56-річна зірка поділилася під час участі у реаліті-шоу Running Wild with Bear Grylls на платформі Tubi.

Як Ума Турман ледь не кинула кіно

Ума Турман виросла в академічній родині, проте в дитинстві мала серйозні проблеми з навчанням — через дислексію вона почала читати лише у 8-9 років. Саме акторство допомогло їй подолати сором’язливість і дало надію на майбутнє.

Проте успіх прийшов не одразу. Перед тим, як отримати роль Мії Воллес у фільмі Квентіна Тарантіно, акторка була за крок від того, щоб назавжди піти з професії.

— У мене був складний робочий досвід перед цим фільмом, я ділилася цим із Квентіном. Я просто втратила свій шлях і думала все кинути. Це був типовий огидний голлівудський досвід. Але коли я знялася у Кримінальному чтиві і побачила, що таке справжнє кіно, я зрозуміла: “О, я хочу цим займатися”, — розповіла акторка.

Стрічка 1994 року, де Турман зіграла разом із Джоном Траволтою та Семюелем Л. Джексоном, принесла їй номінацію на Оскар та світову славу. Попри це, зірка зізнається, що довгий час постійно нервувала і боялася втратити успіх.

Варто зазначити, що у 2018 році Турман відкрито звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна у сексуальних домаганнях, які, за її словами, відбувалися у 1990-х роках у Лондоні та Парижі.

Найбільш агресивний випадок акторка порівняла з “ударом бітою по голові”. Вайнштейн тоді заперечував звинувачення та погрожував судом.

Як Ума Турман отримала серйозну травму

Під час розмови з Беаром Гріллсом акторка також згадала серйозну травму, яку отримала у 2016 році після падіння з коня. За словами Турман, тварина злякалася і скинула її на землю.

— Я втратила контроль над конем, який був занадто хорошим для мене. Я зламала свій “каркас”: грудну клітку, трохи спину… А перелом таза — це дуже боляче, — поділилася Ума.

Відновлення було довгим і важким. Спочатку зірка пересувалася в кріслі колісному, згодом — за допомогою ходунків, і лише потім заново вчилася ходити. Проте акторка зізналася, що згодом сприйняла це як своєрідне “перезавантаження”.

Травма на зйомках Убити Білла

Це був не перший випадок серйозного травмування знаменитості. Свого часу її стосунки з Квентіном Тарантіно погіршилися після аварії на зйомках Убити Білла.

Тоді режисер переконав Турман самостійно сісти за кермо автомобіля для трюку, запевнивши, що дорога безпечна. Машина врізалася, а акторка зазнала травм шиї та колін.

Тарантіно згодом назвав цей інцидент одним із найбільших жалів у своєму житті. Водночас саме він допоміг Турман отримати відеозапис аварії після того, як між ними виник конфлікт через цей випадок.

Минулого року режисер та акторка знову з’явилися разом на кінопрем’єрі, показавши, що змогли налагодити стосунки. До слова, донька Турман Мая Гоук, яка цього року вийшла заміж, уже також знялася у фільмі Тарантіно Одного разу в Голлівуді.

Невдовзі глядачі побачать Уму Турман у новому екшн-трилері Балерини в драйві (Pretty Lethal), де вона зіграє власницю віддаленого готелю. За сюжетом, група молодих балерин намагається врятуватися після поломки автобуса.

Попри те, що статус суперзірки Турман отримала завдяки бойовикам Тарантіно, сама вона зізнається, що не любить насильство на екрані.

Джерело : Daily Mail

