Фильм режиссера Мстислава Чернова 2000 метров до Андреевки получил престижную награду на 47-й церемонии вручения премии News & Documentary Emmy Awards. Фильм победил в номинации Лучшая режиссура документального фильма.

Церемония награждения состоялась в Нью-Йорке в ночь на 29 мая. За ее трансляцией можно было следить на официальном YouTube-канале премии.

Всего работа Чернова была представлена в шести номинациях, однако победу одержала именно в категории за режиссуру.

Сам Мстислав Чернов не смог приехать на церемонию из-за “чрезвычайных семейных обстоятельств”. Награду от имени команды получали продюсер Мишель Мизнер и оператор Александр Бабенко.

Во время вручения статуэтки Мизнер зачитала обращение украинского режиссера.

— Мы устраиваемся в подвале, а артиллерия продолжает обстреливать нас. Только сейчас мир видит, как живут украинцы. Они прячутся, защищают своих детей, тушат пожары и дают отпор. Именно об этом наш фильм. Мы пережили предательства и нападения, но выжили. Мы больше не жертвы. У нас есть собственный голос и возможность действовать. Ко всем в этом зале, моим замечательным коллегам: у нас есть сила показать, что значит бороться за справедливость, проявлять сочувствие и оставаться добрым человеком, — говорилось в речи.

Съемки фильма начались в сентябре 2023 года, а работа над проектом длилась почти полтора года. Фильм воссоздает события боев за Андреевку в Донецкой области и операцию по освобождению поселка украинскими военными.

В центре сюжета — задача одного украинского взвода, которому предстоит преодолеть хорошо укрепленную лесополосу, чтобы выбить российские войска из населенного пункта.

Камера сопровождает украинских военных во время выполнения этой задачи. Чем дальше они продвигаются по разрушенной войной территории, тем острее становится осознание масштабов и продолжительности войны.

Музыку к фильму написал двукратный лауреат премии Грэмми Сэм Слейтер, известный работой над проектами Чернобыль и Джокер.

Кто еще стал лауреатом News & Documentary Emmy Awards

Главную награду среди документальных фильмов получила лента Премьер-министр режиссеров Линдси Утц и Мишель Уолш о бывшей премьер-министре Новой Зеландии Джасинде Ардерн.

Фильм победил в номинациях Лучший документальный фильм и Выдающийся документальный фильм о политике и правительстве.

Лидером по количеству номинаций в этом году стал телеканал National Geographic, который претендовал на 51 награду. По итогам церемонии он одержал семь побед благодаря документальному сериалу Trafficked.

Источник : Суспільне

