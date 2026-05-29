Стрічка режисера Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки здобула престижну нагороду на 47-й премії News & Documentary Emmy Awards. Фільм переміг у номінації Найкраща режисура документального фільму.

Церемонія нагородження відбулася в Нью-Йорку в ніч проти 29 травня. За її трансляцією можна було стежити на офіційному YouTube-каналі премії.

Загалом робота Чернова була представлена у шести номінаціях, однак перемогу здобула саме в категорії за режисуру.

Сам Мстислав Чернов не зміг приїхати на церемонію через “надзвичайні сімейні обставини”. Нагороду від імені команди отримували продюсерка Мішель Мізнер та оператор Олександр Бабенко.

Під час вручення статуетки Мізнер зачитала звернення українського режисера.

— Ми влаштовуємося в підвалі, а артилерія продовжує обстрілювати нас. Лише зараз світ бачить, як живуть українці. Вони ховаються, захищають своїх дітей, гасять пожежі та дають відсіч. Саме про це наш фільм. Ми пережили зради та напади, але вижили. Ми більше не жертви. Ми маємо власний голос і можливість діяти. До всіх у цій залі, моїх надзвичайних колег: ми маємо силу показати, що означає боротися за справедливість, виявляти співчуття та залишатися доброю людиною, — йшлося в промові.

Зйомки стрічки розпочалися у вересні 2023 року, а робота над проєктом тривала майже півтора року. Фільм відтворює події боїв за Андріївку на Донеччині та операцію зі звільнення селища українськими військовими.

У центрі сюжету — завдання одного українського взводу, який має подолати добре укріплену лісосмугу, щоб вибити російські війська з населеного пункту.

Камера супроводжує українських військових під час виконання цього завдання. Що далі вони просуваються зруйнованою війною територією, то гострішим стає усвідомлення масштабів і тривалості війни.

Музику до фільму написав дворазовий лауреат премії Ґреммі Сем Слейтер, відомий роботою над проєктами Чорнобиль та Джокер.

Хто ще став лауреатом News & Documentary Emmy Awards

Головну нагороду серед документальних фільмів отримала стрічка Прем’єр-міністерка режисерок Ліндсі Утц і Мішель Волш про колишню прем’єр-міністерку Нової Зеландії Джасінду Ардерн.

Фільм переміг у номінаціях Найкращий документальний фільм та Видатний документальний фільм про політику та уряд.

Лідером за кількістю номінацій цього року став телеканал National Geographic, який претендував на 51 нагороду. За підсумками церемонії він здобув сім перемог завдяки документальному серіалу Trafficked.

Джерело : Суспільне

