Зірка Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, яким бачить своє майбутнє весілля. В розмові з ведучею Катею Осадчею Леся із властивим їй гумором прокоментувала найпопулярніші запити в Google про себе.

Леся Нікітюк про весілля

Нагадаємо, що на початку минулого року коханий знаменитості, військовий Дмитро Бабчук, зробив Нікітюк пропозицію руки та серця. Проте урочистості відкладають через службу Дмитра.

Раніше Леся казала, що хотіла б відсвяткувати гучно, з українськими традиціями та великою кількістю гостей. З того часу її думка не змінилася.

– Ми могли б піти розписатися і зробити декілька фотографій, але нас це не влаштовує. Дуже багато в мене друзів, колег. Я думаю, якщо всі по пів годинки попрацюють в мене на весіллі, то можна і без конверта тоді вже прийти. Ми взагалі хочемо, щоб в нас була Сердючка. Або ми і гості, або ми вдвох і Данилко, – жартома поділилася телезірка.

Також Леся Нікітюк зізналася, що в неї завжди були холодні руки. Їй казали, що це прикмета до того, що “свекруха буде добра”. Ведуча підтвердила, що так воно і є.

Леся Нікітюк про різницю у віці з коханим

Дмитро Бабчук на девʼять років молодший за свою кохану. Леся каже, що то в неї вже практично родинна традиція.

– Баба була за діда старша на рік. Мама моя тата – на два. Мама Дімина – теж на декілька років. А ми вже це подвоїли, – сміючись, порахувала Нікітюк.

Також вона пообіцяла скоро розкрити інтригу і нарешті показати свого сина, якого наразі фотографує переважно так, щоби не було видно обличчя.

Малюк Оскар народився минулого червня, і, як каже його мати, скоро “він сам себе вже покаже”.

