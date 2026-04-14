Возлюбленный телеведущей Нового канала Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, восхитил сеть кадрами с их сыном Оскаром. Пара не показывает лицо малыша, однако на этот раз поклонники могут разглядеть мальчика более четко.

В Instagram Дмитрий поделился видео, на котором показал, как играет с Оскаром. Он целует его, гладит и обнимает. Эти милые кадры чередуются с нашей болезненной реальностью — войной. Так, на контрасте Бабчук показал счастливые моменты с семьей и службу на фронте.

— Папина история, — написал под видео возлюбленный Леси Никитюк.

Подписчиков растрогало видео с маленьким Оскаром, поэтому они оставили немало приятных комментариев под постом.

И круто, и плакать хочется от таких реалий! Спасибо, и пусть Бог хранит всех защитников.

Мурашки по коже от того, насколько это сильно и трогательно одновременно.

Два мира.

Живем жизнь моментами… Но насколько же полны счастья эти моменты.

Контрасты современности.

Напомним, 15 июня 2025 года Леся Никитюк родила первенца. Телеведущая скрывала свою беременность и рассказала о ней после родов.

Леся и Дмитрий пока еще не женаты, однако помолвлены. Никитюк признавалась, что они хотят сыграть свадьбу и обязательно сделают это, но чуть позже — когда Дмитрию позволит это сделать его работа.

