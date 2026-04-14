Два мира в одном ролике: избранник Леси Никитюк растрогал видео с их сыном
- Избранник Леси Никитюк поделился в соцсетях особыми кадрами, на которых появился их сын Оскар.
- Видео Дмитрия Бабчука построено на резком контрасте – счастливые мгновения с семьей и служба на фронте.
- Трогательное видео вызвало бурную реакцию у подписчиков, которые не смогли сдержать эмоций от увиденного.
Возлюбленный телеведущей Нового канала Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, восхитил сеть кадрами с их сыном Оскаром. Пара не показывает лицо малыша, однако на этот раз поклонники могут разглядеть мальчика более четко.
Жених Никитюк восхитил видео с их сыном
В Instagram Дмитрий поделился видео, на котором показал, как играет с Оскаром. Он целует его, гладит и обнимает. Эти милые кадры чередуются с нашей болезненной реальностью — войной. Так, на контрасте Бабчук показал счастливые моменты с семьей и службу на фронте.
— Папина история, — написал под видео возлюбленный Леси Никитюк.
Подписчиков растрогало видео с маленьким Оскаром, поэтому они оставили немало приятных комментариев под постом.
- И круто, и плакать хочется от таких реалий! Спасибо, и пусть Бог хранит всех защитников.
- Мурашки по коже от того, насколько это сильно и трогательно одновременно.
- Два мира.
- Живем жизнь моментами… Но насколько же полны счастья эти моменты.
- Контрасты современности.
Напомним, 15 июня 2025 года Леся Никитюк родила первенца. Телеведущая скрывала свою беременность и рассказала о ней после родов.
Леся и Дмитрий пока еще не женаты, однако помолвлены. Никитюк признавалась, что они хотят сыграть свадьбу и обязательно сделают это, но чуть позже — когда Дмитрию позволит это сделать его работа.