На СТБ 30 та 31 травня вийшли нові випуски МастерШеф 17, у яких на аматорів чекала серія непростих кулінарних випробувань.

Учасники готували страви для відвідувачів автозаправного комплексу, працювали над власними кулінарними помилками, шукали натхнення у бабусиному льосі та знайомилися із сучасними гастрономічними трендами.

Як пройшли випуски МастерШеф 17

Тиждень розпочався з командного конкурсу, під час якого аматори створювали страви для гостей, як у справжньому кафе на АЗК.

Зараз дивляться

Учасники самостійно визначали меню та вартість своїх позицій, а відвідувачі вирішували, чи варті страви витрачених коштів. Особливої напруги конкурсу додав той факт, що капітани команд Ганна та Денис мали чорні мітки, а для одного з них випробування могло стати останнім на проєкті.

У наступному конкурсі кулінари працювали над власними слабкими сторонами. Кожен учасник отримав завдання, пов’язане з його кулінарними помилками, та мав довести суддям, що здатен їх подолати.

Ще одним випробуванням стала подорож до символічного бабусиного льоху. Команди обирали консервацію та продукти тривалого зберігання, з яких згодом створювали повноцінні страви, демонструючи винахідливість та вміння працювати з обмеженим набором інгредієнтів.

На битві чорних фартухів учасники зіткнулися із сучасним кулінарним трендом. Їм потрібно було приготувати страви з двома доречно пересмаженими елементами, продемонструвавши баланс смаків та продуману концепцію подачі.

Хто покинув МастерШеф 17 у 25 та 26 випусках від 30 та 31 травня 2026 року

Після першого конкурсу проєкт залишає Денис Свірський. Чоловік флеболог та усе своє життя присвятив медицині.

Проте поряд із роботою в його житті завжди була ще одна сильна пристрасть — кулінарія.

В неділю проєкт залишила Ганна Субботіна. Вона домогосподарка, зооволонтерка та обожнює кулінарію.

Джерело : СТБ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.