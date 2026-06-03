Внучка певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, которая сейчас живет в Нью-Йорке, объявила о запуске собственного творческого проекта в США.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, где также опубликовала первый фрагмент будущего интервью.

Новый проект внучки Софии Ротару

По словам Евдокименко, новый проект получил название Портреты. Он будет посвящен откровенным разговорам с представителями творческих профессий.

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Модель объяснила, что хочет показать не только профессиональные достижения своих героев, но и их взгляды, привычки, жизненный опыт и личный путь.

— 25-летие показалось мне идеальным моментом, чтобы поделиться тем, что тихо формировалось за кулисами. Представляю Портреты — серию интервью, исследующих жизнь, привычки и мировоззрение художников за пределами полотна. Через откровенные разговоры Портреты раскрывают страсти, дисциплину, интересы и жизненный опыт, которые формируют современную творческую жизнь, — написала София.

По ее словам, участниками проекта станут деятели искусства, которые сегодня влияют на формирование современной культурной среды.

Отвечая на вопросы подписчиков, модель рассказала, что идея Портретов появилась во время учебы в университете. Одним из заданий было записать интервью, после чего она решила развивать этот формат дальше.

Как отреагировали родные Софии Евдокименко

Публикацию модели поддержали ее близкие. Мать Софии, Светлана Евдокименко, оставила под публикацией короткий комментарий: “Браво”. Брат Анатолий написал: “Мне это нравится”.

Поддержала новый проект и бабушка модели — певица София Ротару. Артистка поставила лайк публикации внучки в Instagram.

Фото: София Евдокименко

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