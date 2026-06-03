Внучка співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, яка нині живе в Нью-Йорку, оголосила про запуск власного творчого проєкту в США.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, де також опублікувала перший фрагмент майбутнього інтерв’ю.

Новий проєкт онучки Софії Ротару

За словами Євдокименко, новий проєкт отримав назву Портрети. Він буде присвячений відвертим розмовам із представниками творчих професій.

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Модель пояснила, що хоче показати не лише професійні досягнення своїх героїв, а й їхні погляди, звички, життєвий досвід та особистий шлях.

— 25-річчя здалося мені ідеальним моментом, аби поділитися тим, що тихо формувалося за лаштунками. Представляю Портрети — серію інтерв’ю, що досліджує життя, звичаї та світогляд митців за межами полотна. Через відверті розмови Портрети розкривають пристрасті, дисципліну, інтереси та життєвий досвід, що формують сучасне творче життя, — написала Софія.

За її словами, учасниками проєкту стануть митці, які сьогодні впливають на формування сучасного культурного середовища.

Відповідаючи на запитання підписників, модель розповіла, що ідея Портретів з’явилася під час навчання в університеті. Одним із завдань було записати інтерв’ю, після чого вона вирішила розвивати цей формат далі.

Як відреагували рідні Софії Євдокименко

Публікацію моделі підтримали її близькі. Мати Софії, Світлана Євдокименко, залишила під дописом короткий коментар: “Браво”. Брат Анатолій написав: “Мені це подобається”.

Підтримала новий проєкт і бабуся моделі — співачка Софія Ротару. Артистка вподобала публікацію онуки в Instagram.

Фото: Софія Євдокименко

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