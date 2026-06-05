Меган Маркл показала нові сімейні світлини з нагоди пʼятиріччя доньки Лілібет.

Герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram фото доньки та чоловіка, принца Гаррі, яких раніше не показувала.

Меган Маркл показала фото Лілібет

У дописі Маркл оприлюднила два нові кадри. На одному з них принц Гаррі тримає доньку на руках, а на іншому Лілібет у білій сукні розглядає фіолетові квіти у дворі.

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— Наша дівчинка мрії. З пʼятиріччям, Лілі, — написала мати.

Окремо герцогиня поділилася сімейним портретом, на якому можна частково роздивитися обличчя дівчинки. На знімку Лілібет стоїть босоніж на траві та повернута до камери напівбоком.

На дівчинці була сукня бренду Cult Gaia кольору світлої дині з бретельками, зав’язками та мереживними деталями.

Чому Меган Маркл рідко показує дітей

Після відмови від королівських обов’язків та переїзду до американського міста Монтесіто у 2020 році Меган Маркл і принц Гаррі практично не показують обличчя своїх дітей у соцмережах. Нагадаємо, у пари також є старший син Арчі.

Втім, час від часу герцогиня ділиться окремими моментами сімейного життя. Нещодавно вона опублікувала фото Лілібет, яка допомагала їй збиратися, підписавши кадр словами: “Мамина маленька помічниця”.

Після цього частина користувачів розкритикувала Маркл, оскільки вже наступного дня вона виступила із промовою про ризики, які соціальні мережі можуть становити для дітей.

Водночас близькі до родини джерела наголошували, що герцогиня публікує сімейні фото обережно та не демонструє обличчя дітей повністю.

Джерело : PageSix

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