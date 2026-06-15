Фитнес-тренер и финалист второго сезона романтического реалити Холостячка Дмитрий Шевченко сообщил, что мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины.

Об этом он рассказал в день своего рождения, опубликовав в соцсетях фото в военной форме.

Дмитрий Шевченко мобилизовался в ГПСУ

В публикации Шевченко отметил, что еще год назад не мог представить, что встретит следующий день рождения именно так, однако жизнь меняется и каждый делает свой выбор.

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— В этом году я мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины. Потому что хорошо понимаю: от пограничников зависит безопасность государства. Наши границы — это наш дом, — написал он.

Также Шевченко добавил, что хочет встретить следующий год с честью, верой и достоинством, а главное — с верой в себя, побратимов и Украину.

В своем обращении Дмитрий подчеркнул, что мобилизация не означает паузу для его профессиональной деятельности. Его проект по похудению и трансформации тела продолжит работу.

Реакция сети

Публикация быстро собрала десятки поздравлений и слов поддержки от подписчиков, друзей и коллег.

Среди тех, кто отреагировал на новость о мобилизации и поздравил Дмитрия с днем рождения, отметилась и актриса Наталка Денисенко.

— С днем рождения! Береги себя и будь здоров! — написала она в комментариях.

Подписчики также поблагодарили Шевченко за службу и выразили уважение к его решению. Многие пользователи вспомнили, что следят за Дмитрием еще со времен его участия в проекте Холостячка, а теперь восхищаются его поступком и поддерживают новый этап в жизни.

Чем известен Дмитрий Шевченко

Широкой аудитории Дмитрий Шевченко стал известен в 2021 году после участия во втором сезоне шоу Холостячка, главной героиней которого была Злата Огневич.

Шевченко дошел до финала романтического реалити и был одним из главных претендентов на победу. После проекта он продолжил развивать карьеру тренера и собственные бизнес-проекты.

Фото: Дмитрий Шевченко

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