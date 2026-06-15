Финалист Холостячки 2 Дмитрий Шевченко сообщил о мобилизации в ГПСУ
- О своем решении Дмитрий Шевченко рассказал в день рождения, опубликовав фото в военной форме.
- Шевченко заявил, что его фитнес-проект продолжит работать несмотря на службу.
- Актриса Наталка Денисенко и подписчики поздравили Дмитрия и поблагодарили его за службу.
Фитнес-тренер и финалист второго сезона романтического реалити Холостячка Дмитрий Шевченко сообщил, что мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины.
Об этом он рассказал в день своего рождения, опубликовав в соцсетях фото в военной форме.
Дмитрий Шевченко мобилизовался в ГПСУ
В публикации Шевченко отметил, что еще год назад не мог представить, что встретит следующий день рождения именно так, однако жизнь меняется и каждый делает свой выбор.
— В этом году я мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины. Потому что хорошо понимаю: от пограничников зависит безопасность государства. Наши границы — это наш дом, — написал он.
Также Шевченко добавил, что хочет встретить следующий год с честью, верой и достоинством, а главное — с верой в себя, побратимов и Украину.
В своем обращении Дмитрий подчеркнул, что мобилизация не означает паузу для его профессиональной деятельности. Его проект по похудению и трансформации тела продолжит работу.
Реакция сети
Публикация быстро собрала десятки поздравлений и слов поддержки от подписчиков, друзей и коллег.
Среди тех, кто отреагировал на новость о мобилизации и поздравил Дмитрия с днем рождения, отметилась и актриса Наталка Денисенко.
— С днем рождения! Береги себя и будь здоров! — написала она в комментариях.
Подписчики также поблагодарили Шевченко за службу и выразили уважение к его решению. Многие пользователи вспомнили, что следят за Дмитрием еще со времен его участия в проекте Холостячка, а теперь восхищаются его поступком и поддерживают новый этап в жизни.
Чем известен Дмитрий Шевченко
Широкой аудитории Дмитрий Шевченко стал известен в 2021 году после участия во втором сезоне шоу Холостячка, главной героиней которого была Злата Огневич.
Шевченко дошел до финала романтического реалити и был одним из главных претендентов на победу. После проекта он продолжил развивать карьеру тренера и собственные бизнес-проекты.
Фото: Дмитрий Шевченко