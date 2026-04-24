Новым героем романтического реалити Холостяк стал Вячеслав Кравцов – один из самых успешных украинских баскетболистов, многолетний капитан национальной сборной Украины и игрок сильнейшей лиги NBA.

Факты ICTV рассказывают биографию спортсмена и что известно о личной жизни нового Холостяка 15 Вячеслава Кравцова.

Вячеслав Кравцов – биография нового Холостяка 2026

Этой осенью в эфире романтического реалити Холостяк зрители увидят другого Вячеслава Кравцова – человека, готового к новой более важной главе своей жизни.

Новый Холостяк родился 25 августа 1987 года в Одессе. Сейчас ему 38 лет.

У Кравцова рост 212 см, с которым он стал ключевой фигурой украинского баскетбола, возглавляя сборную более 10 лет.

За его плечами – золотые медали чемпионатов Украины и Испании, а также выступления за топовые американские клубы Detroit Pistons и Phoenix Suns.

В настоящее время Кравцов живет в Киеве. В столицу переехал в 17 лет, чтобы развивать спортивную карьеру. Уже в 18-19 лет он начал выступать за сборную Украины.

Уже больше 10 лет Кравцов возглавляет национальную сборную Украины по баскетболу и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей, набранных очков и подборов.

Кроме спортивных достижений, Вячеслав Кравцов успешно реализовал себя в предпринимательстве, основав собственный бизнес в сфере морской логистики.

Хотя атлет официально не завершил игровую карьеру, но сейчас он уделяет значительное внимание развитию своей компании и более избирательно рассматривает профессиональные контракты, строя жизнь вне большого спорта.

Несмотря на развод, Вячеслав Кравцов остается папой для своей пятилетней дочери, с которой проводит много времени.

Сейчас его приоритеты изменились – после постоянных переездов, контрактов и новых стран пришло желание стабильности и семейного уюта. Вячеслав сохранил искреннюю веру в любовь.

Он считает, что фундаментом крепкого союза является взаимное уважение и совместное стремление строить будущее.

