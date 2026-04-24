Кто такой Вячеслав Кравцов: биография и личная жизнь нового Холостяка
Новым героем романтического реалити Холостяк стал Вячеслав Кравцов – один из самых успешных украинских баскетболистов, многолетний капитан национальной сборной Украины и игрок сильнейшей лиги NBA.
Факты ICTV рассказывают биографию спортсмена и что известно о личной жизни нового Холостяка 15 Вячеслава Кравцова.
Вячеслав Кравцов – биография нового Холостяка 2026
Этой осенью в эфире романтического реалити Холостяк зрители увидят другого Вячеслава Кравцова – человека, готового к новой более важной главе своей жизни.
Новый Холостяк родился 25 августа 1987 года в Одессе. Сейчас ему 38 лет.
У Кравцова рост 212 см, с которым он стал ключевой фигурой украинского баскетбола, возглавляя сборную более 10 лет.
За его плечами – золотые медали чемпионатов Украины и Испании, а также выступления за топовые американские клубы Detroit Pistons и Phoenix Suns.
В настоящее время Кравцов живет в Киеве. В столицу переехал в 17 лет, чтобы развивать спортивную карьеру. Уже в 18-19 лет он начал выступать за сборную Украины.
Уже больше 10 лет Кравцов возглавляет национальную сборную Украины по баскетболу и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей, набранных очков и подборов.
Кроме спортивных достижений, Вячеслав Кравцов успешно реализовал себя в предпринимательстве, основав собственный бизнес в сфере морской логистики.
Хотя атлет официально не завершил игровую карьеру, но сейчас он уделяет значительное внимание развитию своей компании и более избирательно рассматривает профессиональные контракты, строя жизнь вне большого спорта.
Несмотря на развод, Вячеслав Кравцов остается папой для своей пятилетней дочери, с которой проводит много времени.
Сейчас его приоритеты изменились – после постоянных переездов, контрактов и новых стран пришло желание стабильности и семейного уюта. Вячеслав сохранил искреннюю веру в любовь.
Он считает, что фундаментом крепкого союза является взаимное уважение и совместное стремление строить будущее.