Фітнес-тренер і фіналіст другого сезону романтичного реаліті Холостячка Дмитро Шевченко повідомив, що мобілізувався до Державної прикордонної служби України.

Про це він розповів у день свого народження, опублікувавши в соцмережах фото у військовій формі.

Дмитро Шевченко мобілізувався до ДПСУ

У дописі Шевченко зазначив, що ще рік тому не міг уявити, що зустріне наступний день народження саме так, однак життя змінюється і кожен робить свій вибір.

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— Цього року я мобілізувався до Державної прикордонної служби України. Бо добре розумію: від прикордонників залежить безпека держави. Наші кордони — це наш дім, — написав він.

Також Шевченко додав, що хоче зустріти наступний рік із честю, вірою та гідністю, а головне — з вірою в себе, побратимів і Україну.

У своєму зверненні Дмитро наголосив, що мобілізація не означає паузу для його професійної діяльності. Його проєкт зі схуднення та трансформації тіла продовжить роботу.

Реакція мережі

Публікація швидко зібрала десятки привітань і слів підтримки від підписників, друзів та колег.

Серед тих, хто відреагував на новину про мобілізацію та привітав Дмитра з днем народження, відзначилася й акторка Наталка Денисенко.

— З днем народження! Бережи себе і будь здоровий! — написала вона в коментарях.

Підписники також подякували Шевченку за службу та висловили повагу до його рішення. Багато користувачів згадали, що стежать за Дмитром ще з часів його участі у проєкті Холостячка, а тепер захоплюються його вчинком і підтримують новий етап у житті.

Чим відомий Дмитро Шевченко

Широкій аудиторії Дмитро Шевченко став відомий у 2021 році після участі в другому сезоні шоу Холостячка, головною героїнею якого була Злата Огнєвіч.

Шевченко дійшов до фіналу романтичного реаліті та був одним із головних претендентів на перемогу. Після проєкту він продовжив розвивати кар’єру тренера та власні бізнес-проєкти.

Фото: Дмитро Шевченко

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