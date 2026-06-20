Помер Джеймс Берроуз — режисер Друзів і Теорії великого вибуху
- У віці 85 років пішов із життя режисер Джеймс Берроуз, який за свою тривалу кар'єру зняв понад тисячу епізодів відомих серіалів, серед яких Друзі та Теорія великого вибуху.
- За роки творчості він став володарем 11 премій Еммі, а колеги та журналісти визнавали його майстром ситкомів, здатним створювати неповторну хімію між акторами в кадрі.
У віці 85 років пішов із життя режисер Друзів і Теорії великого вибуху Джеймс Берроуз. Він помер ввечері у п’ятницю, 19 червня.
Про це повідомляє The New York Times.
Режисер Друзів помер: що відомо про смерть Джеймса Берроуза
Агент режисера Рік Розен підтвердив смерть Джеймса Берроуза. Але не повідомив, де саме той помер, а також не уточнив причину.
Джеймс Берроуз є режисером понад 1 тис. телевізійних серіалів, таких як Шоу Мері Тайлер Мур, Шоу Боба Ньюхарта, Таксі, Фрейзер, Друзі та Теорія великого вибуху.
Берроуз виграв 11 премій Еммі та отримав 47 номінацій за свою кар’єру.
У 1995 році журналіст Білл Картер описав його як людину, чий візуальний стиль та інстинкт допомогли створити більше комедійних хітів, ніж зміг зробити будь-хто інший на телебаченні.
– Коли я режисерую телешоу, я намагаюся досягти тієї золотої середини, де найкращий сценарій поєднується з грою та хімією між виконавцями. Влучність у той самий момент, коли ці фактори поєднуються, призводить до найсолодшого та найтривалішого сміху, – писав Берроуз у своїй автобіографії.
Джеймс Берроуз: біографія та факти із життя
Джеймс Едвард Берроуз народився в Лос-Анджелесі 30 грудня 1940 року в родині Ейба та Рут (Левінсон) Берроуз.
Коли йому було п’ять років, то родина переїхала до Нью-Йорка, де він згодом виріс. Його мати була домогосподаркою та громадською активісткою.
Батьки Берроуза розлучилися, коли йому було вісім років. За словами режисера, цю травму він переніс у доросле життя.
Джеймс навчався у Вищій школі музики та мистецтва Нью-Йорка. Незліченні відвідування постановок і репетицій батька для нього залишили незабутнє враження про те, як працювати з акторами та знімальними групами.
Берроуз закінчив Оберлінський коледж у 1962 році та Єльську школу драми в 1965 році. Там він зрозумів, що не вміє співати, танцювати чи писати, але його зацікавила ідея режисури.
Після закінчення навчання він став помічником режисера постановки у Сніданку в Тіффані – мюзиклі 1966 року за участю Мері Тайлер Мур.
У 1974 році він написав Мур, попросивши працювати в її компанії MTM, яка продюсувала популярне шоу. Її чоловік, Грант Тінкер, запросив Берроуза до Лос-Анджелеса, де йому дали першу можливість стати режисером ситкому.
Там він познайомився з телевізійним режисером Джеєм Сендрічем, який став його наставником.
У 1981 році він одружився з Ліндою Соломон, з якою у нього було три доньки Кет, Еллі та Меггі, а також падчерка. Пара розлучилася в 1993 році. Згодом Берроуз одружився з Деббі Істон у 1997 році.
Працюючи навіть у віці понад 80 років, Берроуз зберігав невпинний ентузіазм до своєї справи.
– Сміх позаду мене такий приємний для моєї душі. Я зробив би це безкоштовно. Приємно мати можливість повернутися до того, що сталося зі мною 50 років тому, і все ще мати це відчуття творчості, – сказав він у 2023 році.