У віці 85 років пішов із життя режисер Друзів і Теорії великого вибуху Джеймс Берроуз. Він помер ввечері у п’ятницю, 19 червня.

Про це повідомляє The New York Times.

Режисер Друзів помер: що відомо про смерть Джеймса Берроуза

Агент режисера Рік Розен підтвердив смерть Джеймса Берроуза. Але не повідомив, де саме той помер, а також не уточнив причину.

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Джеймс Берроуз є режисером понад 1 тис. телевізійних серіалів, таких як Шоу Мері Тайлер Мур, Шоу Боба Ньюхарта, Таксі, Фрейзер, Друзі та Теорія великого вибуху.

Берроуз виграв 11 премій Еммі та отримав 47 номінацій за свою кар’єру.

У 1995 році журналіст Білл Картер описав його як людину, чий візуальний стиль та інстинкт допомогли створити більше комедійних хітів, ніж зміг зробити будь-хто інший на телебаченні.

– Коли я режисерую телешоу, я намагаюся досягти тієї золотої середини, де найкращий сценарій поєднується з грою та хімією між виконавцями. Влучність у той самий момент, коли ці фактори поєднуються, призводить до найсолодшого та найтривалішого сміху, – писав Берроуз у своїй автобіографії.

Джеймс Берроуз: біографія та факти із життя

Джеймс Едвард Берроуз народився в Лос-Анджелесі 30 грудня 1940 року в родині Ейба та Рут (Левінсон) Берроуз.

Коли йому було п’ять років, то родина переїхала до Нью-Йорка, де він згодом виріс. Його мати була домогосподаркою та громадською активісткою.

Батьки Берроуза розлучилися, коли йому було вісім років. За словами режисера, цю травму він переніс у доросле життя.

Джеймс навчався у Вищій школі музики та мистецтва Нью-Йорка. Незліченні відвідування постановок і репетицій батька для нього залишили незабутнє враження про те, як працювати з акторами та знімальними групами.

Берроуз закінчив Оберлінський коледж у 1962 році та Єльську школу драми в 1965 році. Там він зрозумів, що не вміє співати, танцювати чи писати, але його зацікавила ідея режисури.

Після закінчення навчання він став помічником режисера постановки у Сніданку в Тіффані – мюзиклі 1966 року за участю Мері Тайлер Мур.

У 1974 році він написав Мур, попросивши працювати в її компанії MTM, яка продюсувала популярне шоу. Її чоловік, Грант Тінкер, запросив Берроуза до Лос-Анджелеса, де йому дали першу можливість стати режисером ситкому.

Там він познайомився з телевізійним режисером Джеєм Сендрічем, який став його наставником.

У 1981 році він одружився з Ліндою Соломон, з якою у нього було три доньки Кет, Еллі та Меггі, а також падчерка. Пара розлучилася в 1993 році. Згодом Берроуз одружився з Деббі Істон у 1997 році.

Працюючи навіть у віці понад 80 років, Берроуз зберігав невпинний ентузіазм до своєї справи.

– Сміх позаду мене такий приємний для моєї душі. Я зробив би це безкоштовно. Приємно мати можливість повернутися до того, що сталося зі мною 50 років тому, і все ще мати це відчуття творчості, – сказав він у 2023 році.

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