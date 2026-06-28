По случаю Дня Конституции Украины, который отмечается 28 июня, ведущие телеканалов ICTV и ICTV2 зачитали ключевые положения Конституции.

Телезвезды убеждены, сегодня эти строки — фундамент нашей борьбы и государственности.

Александр Швачка

Ведущий-ветеран Ранку у великому місті Александр Швачка процитировал первую статью, которая особенно откликается тогда, когда украинцы борются за независимость и право жить на своей земле.

Сейчас смотрят

Статья 1. Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством.

Вячеслав Цимбалюк

Ведущий Фактов ICTV обратил внимание на статью, которая определяет человека как главный приоритет для государства.

Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Юлия Сеник и Петр Демьянчук

Телеведущие подчеркнули, что власть в Украине принадлежит исключительно ее гражданам, процитировав соответствующие строки закона.

Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами. Никто не может узурпировать государственную власть.

Анастасия Мазур

Ведущая подчеркнула важность языкового вопроса как основы нашей идентичности.

Статья 10. Государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

Юлия Зорий

Ведущая программы Ранок у великому місті на ICTV2 и практикующий психолог напомнила, что ценность каждого человека не нужно доказывать, это основа здорового общества.

Статья 21. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека являются неотчуждаемыми и нерушимыми.

Оксана Гутцайт

Телеведущая подчеркнула важность равенства перед законом.

Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.

Андрей Ковальский

Процитировал статью о фундаментальном праве на свободу мысли и доступ к информации.

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом — по своему выбору.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.