К 30-летию Конституции Украины: звезды ICTV и ICTV2 зачитали статьи основного закона
По случаю Дня Конституции Украины, который отмечается 28 июня, ведущие телеканалов ICTV и ICTV2 зачитали ключевые положения Конституции.
Телезвезды убеждены, сегодня эти строки — фундамент нашей борьбы и государственности.
Александр Швачка
Ведущий-ветеран Ранку у великому місті Александр Швачка процитировал первую статью, которая особенно откликается тогда, когда украинцы борются за независимость и право жить на своей земле.
Статья 1. Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством.
Вячеслав Цимбалюк
Ведущий Фактов ICTV обратил внимание на статью, которая определяет человека как главный приоритет для государства.
Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.
Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.
Юлия Сеник и Петр Демьянчук
Телеведущие подчеркнули, что власть в Украине принадлежит исключительно ее гражданам, процитировав соответствующие строки закона.
Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами. Никто не может узурпировать государственную власть.
Анастасия Мазур
Ведущая подчеркнула важность языкового вопроса как основы нашей идентичности.
Статья 10. Государственным языком в Украине является украинский язык.
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
Юлия Зорий
Ведущая программы Ранок у великому місті на ICTV2 и практикующий психолог напомнила, что ценность каждого человека не нужно доказывать, это основа здорового общества.
Статья 21. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека являются неотчуждаемыми и нерушимыми.
Оксана Гутцайт
Телеведущая подчеркнула важность равенства перед законом.
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.
Андрей Ковальский
Процитировал статью о фундаментальном праве на свободу мысли и доступ к информации.
Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.
Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом — по своему выбору.