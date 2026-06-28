З нагоди Дня Конституції України, що відзначається 28 червня, ведучі телеканалів ICTV та ICTV2 зачитали ключові положення Конституції.

Телезірки переконані, сьогодні ці рядки — фундамент нашої боротьби і державності.

Олександр Швачка

Ведучий-ветеран Ранку у великому місті Олександр Швачка процитував першу статтю, що особливо відгукується тоді, коли українці борються за незалежність і право жити на своїй землі.

Зараз дивляться

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

В’ячеслав Цимбалюк

Ведучий Фактів ICTV звернув увагу на статтю, що визначає людину як головний пріоритет для держави.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Юлія Сеник і Петро Дем’янчук

Телеведучі наголосили, що влада в Україні належить виключно її громадянам, процитувавши відповідні рядки закону.

Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Анастасія Мазур

Ведуча підкреслила важливість мовного питання як основи нашої ідентичності.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Юлія Зорій

Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV2 і практикуюча психологиня нагадала, що цінність кожної людини не треба доводити, це основа здорового суспільства.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Оксана Гутцайт

Телеведуча наголосила на важливості рівності перед законом.

Стаття 24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Андрій Ковальський

Процитував статтю про фундаментальне право на вільну думку та доступ до інформації.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

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