Фінал МастерШеф 17 поставив крапку в одному з найнапруженіших сезонів кулінарного реаліті. Після місяців випробувань, складних конкурсів і боротьби за місце на легендарній кухні лише один учасник зміг відкрити заповітний конверт і назавжди вписати своє ім’я в історію проєкту.

Хто став переможцем МастерШеф 17 та здобув головний титул сезону – читайте у матеріалі.

Як пройшов фінальний випуск МастерШеф 17

Фінальний тиждень на проєкті перевірив аматорів на міць та показав усе, чому вони навчилися за час шоу. В суботу на учасників чекали два конкурси, за результатами яких двоє з четвірки найсильніших учасників залишили кухню реаліті.

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В першому конкурсі тижня кухарі не були обмежені в часі та стравах, але був інгредієнт, який став ключовим інгредієнтом випробування – гречка!

Цей продукт часто використовується в українській кухні, водночас із ним рідко експериментують. Тож учасники мали відкрити різні та цікаві грані продукту у своїх стравах.

Хто перший подав страву суддям – відразу почув вердикт: чи зможе цей учасник піднятися на балкон, або ж він піде готувати нову страву.

Коли на кухні залишилося двоє аматорів і один з них подав гідну страву суддям, приготування іншого вже не куштували – відтак він вимушений був залишити проєкт.

Зауважимо, що лише двійка найкращих отримала шанс продемонструвати свої авторські ресторани та концепції страв у грандіозному суперфіналі.

Також учасники попрацювали із монопродуктом. Саме цей конкурс став вирішальним для кожного з них. Адже кухар, який впорався гірше, покинув проєкт просто перед суперфіналом.

Важливо, що монопродукт мав становити 80% страви, бути справжньою її зіркою та ідеально поєднуватися з іншими інгредієнтами.

МастерШеф 17: хто покинув проєкт за крок до суперфіналу

Після першого конкурсу, який пройшов у суботу, 27 червня, шоу залишила Валерія Смішко.

Вона – 24-річна фітнес-тренерка з Бердянська, яка нині живе у Києві. Для неї дисципліна й системність давно стали способом життя. Спорт навчив її працювати точно, швидко й без хаосу – ці ж принципи вона переносить і на кухню.

У своїх стравах Валерія поєднує користь і смак, доводячи, що здорове харчування може бути не лише правильним, а й по-справжньому вражаючим. Вона винахідлива, не боїться експериментів і вміє тримати баланс – як у тренувальному залі, так і на кухні.

У неділю, 28 червня, МастерШеф 17 за крок до фіналу покинув Ігор Зарудній.

Цей учасник – 24-річний адміністратор, який ще змалечку дуже любив готувати, адже саме кухня була для нього місцем, де можна зосередитися, діяти швидко й бачити результат одразу.

Саме це захоплення з роками переросло у серйозну мотивацію спробувати себе на МастерШеф.

У роботі адміністратора він навчився працювати в темпі, тримати контроль над ситуацією та приймати рішення без зайвих емоцій. Ці ж навички Ігор переносить і на кухню.

Хто став переможцем 17 сезону МастерШеф

Переможець 17 сезону МастерШеф, за результатами вибору суддів – Микита Сновида.

Обраний найсильнішим аматором сезону Сновида – 21-річний уродженець міста Самар.

Микита, як відомо, працює із молоддю, організовує освітні заходи та постійно шукає нові формати для розвитку інших.

Водночас він активно розвиває і себе через творчість, експерименти й кулінарію.

Хлопця з дитинства захоплювали різні напрямки: від народних танців і карате до малювання та колекціонування. Однак саме кухня стала для нього тим простором, де всі ці творчі нитки зійшлися в одне. Тут він може вигадувати й експериментувати, а може – працювати чітко за правилами, доводячи кожну деталь до ідеалу.

У якості нагороди переможець 17-го сезону МастерШеф отримує головний кубок проєкту, статус найкращого кулінара-аматора країни, грошову винагорозу в розмірі 500 тис. грн (до сплати податків) та можливість навчання у престижній кулінарній школі Le Cordon Bleu.

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