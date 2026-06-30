Модель и актриса Кара Делевинь впервые подтвердила, что была романтически связана с Эмбер Херд в период ее громкого развода с Джонни Деппом.

Об этом она рассказала в подкасте Луи Теру, впервые прокомментировав слухи, которые ходили еще в 2016 году.

Делевинь рассказала об отношениях с Херд

Кара Делевинь и Эмбер Херд много лет были близкими подругами. Их неоднократно видели вместе на вечеринках, а позже в СМИ начали появляться предположения, что дружба переросла в роман.

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В подкасте Делевинь объяснила, что сблизилась с Херд во время работы над фильмом Лондонские поля. Актриса отметила, что на тот момент между ней и Эмбер ничего не происходило, но, по ее словам, Депп “буквально сошел с ума от ревности”.

Позже Кара Делевинь добавила, что во время развода Херд между ними возникли романтические отношения.

Кара также отметила, что в тот период Эмбер была романтически связана и с другими людьми, в частности с Илоном Маском.

Судебное дело Херд и Деппа

Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом в мае 2016 года и попросила суд выдать судебный запретительный приказ. Она обвинила актера в насилии во время их отношений.

В 2019 году Депп подал против бывшей жены иск о клевете из-за ее колонки, опубликованной в The Washington Post в декабре 2018 года. В ней Херд писала о пережитом насилии, не называя Деппа по имени.

После шестинедельного судебного процесса присяжные вынесли решение в пользу Джонни Деппа. Суд обязал Эмбер Херд выплатить ему $10 млн компенсации и еще $5 млн штрафных убытков.

Что известно о личной жизни Херд и Делевинь сейчас

После завершения судебного процесса Эмбер Херд переехала в Мадрид вместе с дочерью Уной Пейдж и своей тогдашней девушкой, фотографом Бьянкой Бутти. По словам источника журнала People, актриса решила начать жизнь с чистого листа.

Позже Херд сообщила, что стала мамой двойни, о чем объявила в публикации ко Дню матери.

Тем временем Кара Делевинь заявила, что является “гордой лесбиянкой”. Модель уже четыре года состоит в отношениях с музыкантом Минке.

Делевинь призналась, что именно нынешние отношения стали для нее первыми, в которых она почувствовала настоящую любовь. Также она сказала, что хотела бы в будущем создать семью и стать матерью.

Источник : Daily Mail

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