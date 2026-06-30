Модель і акторка Кара Делевінь вперше підтвердила, що була романтично пов’язана з Ембер Герд у період її гучного розлучення з Джонні Деппом.

Про це вона розповіла в подкасті Луї Теру, вперше прокоментувавши чутки, які ходили ще у 2016 році.

Делевінь розповіла про стосунки з Герд

Кара Делевінь і Ембер Герд багато років були близькими подругами. Їх неодноразово бачили разом на вечірках, а згодом у ЗМІ почали з’являтися припущення, що дружба переросла у роман.

Зараз дивляться

У подкасті Делевінь пояснила, що познайомилася ближче з Герд під час роботи над фільмом Лондонські поля. Акторка зазначила, що на той момент між нею та Ембер нічого не відбувалося, але, за її словами, Депп “буквально збожеволів від ревнощів”.

Пізніше Кара Делевінь додала, що під час розлучення Герд між ними виникли романтичні стосунки.

Кара також зазначила, що в той період Ембер була романтично пов’язана й з іншими людьми, зокрема з Ілоном Маском.

Судова справа Герд і Деппа

Ембер Герд подала на розлучення з Джонні Деппом у травні 2016 року та попросила суд видати заборонний припис. Вона звинуватила актора у насильстві під час їхніх стосунків.

У 2019 році Депп подав проти колишньої дружини позов про наклеп через її колонку, опубліковану у The Washington Post у грудні 2018 року. У ній Герд писала про пережите насильство, не називаючи Деппа на ім’я.

Після шеститижневого судового процесу журі винесло рішення на користь Джонні Деппа. Суд зобов’язав Ембер Герд виплатити йому $10 млн компенсації та ще $5 млн штрафних збитків.

Що відомо про особисте життя Герд і Делевінь зараз

Після завершення судового процесу Ембер Герд переїхала до Мадрида разом із донькою Уною Пейдж і своєю тодішньою дівчиною, фотографкою Біанкою Бутті. За словами джерела журналу People, акторка вирішила почати життя з чистого аркуша.

Згодом Герд повідомила, що стала мамою двійні, про що оголосила у дописі до Дня матері.

Тим часом Кара Делевінь заявила, що є “гордою лесбійкою”. Модель вже чотири роки перебуває у стосунках із музиканткою Мінке.

Делевінь зізналася, що саме нинішні стосунки стали для неї першими, у яких вона відчула справжнє кохання. Також вона сказала, що хотіла б у майбутньому створити сім’ю та стати матір’ю.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.