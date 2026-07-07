ШІ-персонаж Тіллі Норвуд, створений лондонською компанією Particle 6, уперше з’явиться у повнометражному кіно. Вона отримала головну роль у комедійній драмі Misaligned, яка стане дебютною стрічкою для цифрової “акторки”.

Автори проєкту називають фільм “гібридним виробництвом”, адже над ним працюють як фахівці традиційного кіно й телебачення, так і спеціалісти зі штучного інтелекту.

Про що фільм Misaligned

У центрі сюжету — історія дорослішання ШІ-персонажа Тіллі, яка розгортається у сюрреалістичному цифровому світі під назвою Tillyverse, що існує десь у хмарному просторі.

Зараз дивляться

За сюжетом Тіллі не має фізичного тіла, власного дитинства чи особистого життєвого досвіду. Натомість вона має доступ до досвіду всього людства.

Події починають розвиватися, коли загадковий бот із даркнету переконує героїню порушити закладені обмеження. Після цього Тіллі поступово починає формувати власні бажання, амбіції та імпульси.

Чим більше вона стає схожою на людину, тим популярнішою стає. Водночас героїня починає відчувати сором через те, що її існування побудоване на всьому людському досвіді.

Над фільмом працюють кінематографісти та ШІ-фахівці

Компанію Particle 6 заснувала Елін ван дер Велден. За її словами, команда налічує понад 30 співробітників, яких перенавчили для роботи з технологіями штучного інтелекту.

Вона заявила, що досвід компанії показав: ШІ може допомагати створювати художнє кіно, однак лише за умови значного внеску людей.

За словами ван дер Велден, майбутнє кіновиробництва належатиме тим режисерам і сценаристам, які зможуть поєднати багаторічний досвід сторітелінгу з новими технологіями, а Misaligned має стати прикладом такого підходу у повнометражному форматі.

Дискусії щодо використання ШІ у кіно

Поява Тіллі Норвуд уже стала предметом обговорення в Голлівуді та світовій кіноіндустрії. Використання штучного інтелекту у кінематографі неодноразово критикували відомі представники галузі.

Ще минулого року Елін ван дер Велден розповідала про розвиток всесвіту Tillyverse та прогнозувала, що у 2026 році про Тіллі Норвуд говоритимуть значно більше.

Водночас вона наголошувала, що ШІ-персонажі не мають замінити живих акторів. На її думку, глядачі й надалі захочуть дивитися фільми зі Скарлетт Йоганссон, Раяном Рейнольдсом та іншими акторами, а штучний інтелект може стати окремим напрямом у кіно.

Також вона не виключила використання цифрових двійників реальних акторів для роботи в ШІ-проєктах.

Крім того, ван дер Велден зазначила, що комп’ютерно згенерованими персонажами вже можна керувати так само, як анімаційними героями, за умови якісної режисури.

Фото: Тіллі Норвуд

Джерело : The Hollywood Reporter

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.