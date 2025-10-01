Американська гільдія кіноакторів SAG-AFTRA оприлюднила офіційну заяву із засудженням Тіллі Норвуд – акторки, згенерованої штучним інтелектом, яка останнім часом викликала суперечки в індустрії.

Так у профспілці відреагували на допис нідерландської продюсерки Елін Ван дер Велден, яка повідомила про зацікавленість кількох агентів у співпраці з її проєктом.

Гільдія акторів проти Тіллі Норвуд

У своїй заяві організація наголосила, що творчість має залишатися людиноцентричною та що “рішуче виступає проти заміни живих виконавців синтетичними”.

Зараз дивляться

– Щоб було зрозуміло: Тіллі Норвуд – це не акторка. Це персонаж, створений комп’ютерною програмою, навченою на роботі безлічі професійних виконавців без їхнього дозволу чи винагороди. Вона не має життєвого досвіду, не володіє емоціями, і, як ми бачимо, глядачі не зацікавлені у відірваному від людського досвіду штучному контенті, – йдеться в заяві SAG-AFTRA.

Гільдія також попередила кінокомпанії, що використання “синтетичних акторів” можливе лише з дотриманням контрактних зобов’язань – повідомленням профспілки та проведенням переговорів.

Відповідь продюсерки Тіллі Норвуд

Попри хвилю критики, Елін Ван дер Велден, чия студія Particle6 створила Тіллі й навіть завела їй соцмережі, стала на захист свого проєкту. Вона назвала персонаж “творчою роботою” та “мистецьким твором”, а не конкурентом живим акторам.

– Я бачу в ШІ не заміну для людей, а новий інструмент, новий пензель. Як анімація, ляльки чи CGI відкрили нові можливості, не відібравши у живих акторів місце, так само й ШІ дозволяє інакше уявляти та будувати історії», — пояснила вона.

Поява “акторки” Тіллі вже викликала хвилю обурення й серед знаменитостей. Проти такої “колеги” висловилися Вупі Голдберг, Емілі Блант та інші акторки. Зокрема зірка Оппенгеймера закликала агентства не підписувати контракти з такими проєктами.

Фото: Тіллі Норвуд

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.