Згенерована ШІ акторка Тіллі Норвуд сколихнула Голлівуд: чому її бояться кінозірки
- Профспілка SAG-AFTRA попередила, що ШІ-акторів не можна використовувати без згоди гільдії.
- Знаменитості, серед яких Вупі Голдберг та Емілі Блант висловили обурення.
- Творці ШІ-персонажа стверджують, що це "новий інструмент для мистецтва", а не заміна людей.
Американська гільдія кіноакторів SAG-AFTRA оприлюднила офіційну заяву із засудженням Тіллі Норвуд – акторки, згенерованої штучним інтелектом, яка останнім часом викликала суперечки в індустрії.
Так у профспілці відреагували на допис нідерландської продюсерки Елін Ван дер Велден, яка повідомила про зацікавленість кількох агентів у співпраці з її проєктом.
Гільдія акторів проти Тіллі Норвуд
У своїй заяві організація наголосила, що творчість має залишатися людиноцентричною та що “рішуче виступає проти заміни живих виконавців синтетичними”.
– Щоб було зрозуміло: Тіллі Норвуд – це не акторка. Це персонаж, створений комп’ютерною програмою, навченою на роботі безлічі професійних виконавців без їхнього дозволу чи винагороди. Вона не має життєвого досвіду, не володіє емоціями, і, як ми бачимо, глядачі не зацікавлені у відірваному від людського досвіду штучному контенті, – йдеться в заяві SAG-AFTRA.
Гільдія також попередила кінокомпанії, що використання “синтетичних акторів” можливе лише з дотриманням контрактних зобов’язань – повідомленням профспілки та проведенням переговорів.
Відповідь продюсерки Тіллі Норвуд
Попри хвилю критики, Елін Ван дер Велден, чия студія Particle6 створила Тіллі й навіть завела їй соцмережі, стала на захист свого проєкту. Вона назвала персонаж “творчою роботою” та “мистецьким твором”, а не конкурентом живим акторам.
– Я бачу в ШІ не заміну для людей, а новий інструмент, новий пензель. Як анімація, ляльки чи CGI відкрили нові можливості, не відібравши у живих акторів місце, так само й ШІ дозволяє інакше уявляти та будувати історії», — пояснила вона.
Поява “акторки” Тіллі вже викликала хвилю обурення й серед знаменитостей. Проти такої “колеги” висловилися Вупі Голдберг, Емілі Блант та інші акторки. Зокрема зірка Оппенгеймера закликала агентства не підписувати контракти з такими проєктами.
Фото: Тіллі Норвуд