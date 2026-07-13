В возрасте 78 лет умер новозеландский актер Сэм Нилл, известный по ролям в серии фильмов Парк Юрского периода и сериале Острые козырьки.

Об этом сообщает издание Deadline.

Умер Сэм Нилл

Сообщается, что Сэм Нилл умер в Австралии в кругу семьи.

Сейчас смотрят

– С огромной скорбью семья Сема Нилла сообщает о его смерти, которая произошла в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия, — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Нилла.

В посте также отмечается, что актер умер “в кругу семьи, с достоинством, которое было присуще всей его жизни”. Смерть Сэма Нилла назвали внезапной и неожиданной.

Также говорилось, что до конца жизни у Нилла не было рецидива рака. Семья выразила благодарность персоналу частной больницы Сент-Винсент за заботу.

View this post on Instagram A post shared by SamNeillTheProp (@samneilltheprop)

Сэм Нилл: биография

Найджел Джон Дермот Нилл (Сэм Нилл) родился в 1947 году в Омаге, Северная Ирландия. В 1954 году он вместе с семьей вернулся на родину своего отца.

После того как его актерская карьера набрала обороты благодаря фильму Роджера Дональдсона Спящие собаки 1977 года, Нилл переехал в Австралию. В 1979 году его актерская игра была отмечена в Каннах за роль в картине Моя блестящая карьера.

На протяжении последних 45 лет Нилл постоянно появлялся на большом и малом экране, играя роли как главных героев, так и злодеев в таких фильмах, как Мертвый штиль (1989), Охота за “Красным октябрем” (1990), Фортепиано (1993), а также в роли Одина в фильме 2022 года Тор: Любовь и гром. Также он сыграл майора Честера Кэмпбелла в популярном сериале Острые козырьки.

В 1980-х годах Нилл проходил пробы на роль Джеймса Бонда, но в итоге эту роль получил Тимоти Далтон. Визитной карточкой Сэма Нилла многие кинолюбители считают франшизу Парк Юрского периода, где он сыграл палеонтолога доктора Алана Гранта.

Сэм Нилл является офицером Ордена Британской империи. Он также трижды номинировался на премию Золотой глобус.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.