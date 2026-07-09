Исполнительница мировых хитов Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет.

О смерти певицы сообщили на ее официальном сайте. Из-за большого количества запросов на момент публикации официальный сайт звезды был временно недоступен.

Умерла Бонни Тайлер — что известно

В заявлении говорится, что артистка внезапно умерла ночью в больнице Португалии из-за болезни, от которой проходила лечение.

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— Семья и команда Бонни с глубокой скорбью сообщают, что прошлой ночью она неожиданно умерла в больнице Португалии вследствие болезни, от которой проходила лечение. В ближайшее время мы опубликуем дополнительное заявление, а пока просим уважать право семьи на частную жизнь в это тяжелое время, — говорится в сообщении.

Бонни Тайлер умерла после осложнений болезни

В мае 2026 года певицу экстренно госпитализировали в больницу португальского города Фару, где ей провели неотложную операцию на кишечнике.

После хирургического вмешательства медики ввели артистку в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму восстановиться.

В прошлом месяце представители Тайлер сообщали, что она уже вышла из комы, однако оставалась в отделении интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии.

Тогда врачи высказывали осторожный оптимизм и отмечали, что восстановление будет медленным. Из-за состояния здоровья певица отменила летние концерты и перенесла часть запланированного тура.

Чем запомнилась Бонни Тайлер

Настоящее имя артистки — Гейнор Хопкинс. Она родилась в Южном Уэльсе и получила мировую известность в 1983 году после выхода песни Total Eclipse of the Heart.

Композиция возглавила хит-парады Великобритании, США, Ирландии, Австралии и ряда других стран, став самым большим хитом в карьере певицы.

В начале 2026 года Total Eclipse of the Heart преодолела отметку в 1 млрд прослушиваний на Spotify.

Несмотря на успех композиции, сама Тайлер ранее рассказывала, что почти не получала доходов от цифровых прослушиваний.

По ее словам, основная часть авторских отчислений поступала автору песни Джиму Стайнману, а после его смерти — его наследникам. Остальные выплаты распределялись в соответствии с условиями ее контракта, заключенного еще в 1980-х годах.

За свою карьеру Бонни Тайлер также выпустила хиты It’s a Heartache и Holding Out for a Hero, получила номинации на премию Grammy, представляла Великобританию на Евровидении-2013, а в 2023 году была награждена орденом MBE за заслуги перед музыкой.

Источник : BBC

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