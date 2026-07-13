У віці 78 років помер новозеландський актор Сем Нілл, відомий за ролями у серії фільмів Парк Юрського періоду та серіалі Гострі картузи.

Про це повідомляє видання Deadline.

Помер Сем Нілл

Повідомляється, що Сем Нілл помер в Австралії у колі родини.

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– З величезним сумом родина Сема Нілла повідомляє про його смерть, що сталася у понеділок, 13 липня, у Сіднеї, Австралія, — йдеться у дописі, опублікованому у соціальних мережах Нілла.

У дописі також зазначено, що актор помер “у колі родини, з гідністю, яка була притаманна всьому його життю”. Смерть Сема Нілла назвали раптовою та несподіваною.

Також йшлося, що до кінця життя у Нілла не було рецидиву раку. Родина висловила вдячність персоналу приватної лікарні Сент-Вінсент за турботу.

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Сем Нілл: біографія

Найджел Джон Дермот Нілл (Сем Нілл) народився у 1947 році в Омазі, Північна Ірландія. У 1954 році він разом із родиною повернувся на батьківщину свого батька.

Після того як його акторська кар’єра набрала обертів завдяки фільму Роджера Дональдсона Сплячі собаки 1977 року, Нілл, переїхав до Австралії. У 1979 році його акторську гру відзначили у Каннах за роль у стрічці Моя блискуча кар’єра.

Протягом останніх 45 років Нілл постійно з’являвся на великому чи малому екрані, граючи ролі як протагоністів, так і лиходіїв у таких фільмах, як Смертельна тиша (1989), Полювання за “Червоним Жовтнем” (1990), Фортепіано (1993), а також у ролі Одіна у фільмі 2022 року Тор: Кохання та грім. Також він втілив майора Честера Кемпбелла в популярному серіалі Гострі картузи.

У 1980-х роках Нілл проходив проби на роль Джеймса Бонда, але в підсумку цю роль отримав Тімоті Далтон. Візитівкою Сема Нілла багато кінолюбителів вважають франшизу Парк Юрського періоду, де він зіграв палеонтолога доктора Алана Гранта.

Сем Нілл є офіцером Ордена Британської імперії. Він також тричі номінувався на премію Золотий глобус.

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