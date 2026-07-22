Июль 2026 года стал одним из самых интересных месяцев в кадровой политике украинской власти. Президент Владимир Зеленский инициировал масштабное переформатирование правительства и силового блока, в результате чего сменились руководители ряда ключевых государственных органов.

Прошли кадровые перестановки в Кабинете Министров, Службе безопасности Украины, а также в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно о новом Кабмине и последних кадровых назначениях Зеленского, читайте в материале на Фактах ICTV.

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Перезагрузка правительства и последние назначения Зеленского в июле

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский анонсировал процесс переформатирования правительства, проведя серию встреч с руководителями министерств и ведомств.

На следующий день, 13 июля, Юлия Свириденко подала заявление об отставке. А 14 июля Верховная Рада поддержала ее увольнение.

Согласно статье 115 Конституции Украины отставка премьер-министра автоматически означает прекращение полномочий всего состава Кабмина. Именно поэтому после этого парламент приступил к формированию нового правительства и назначению новых министров.

16 июля Верховная Рада из-за отставки Свириденко, согласно постановлению №4942-IX, прекратила полномочия членов старого Кабмина.

В частности, Дениса Шмыгаля уволили с должности первого вице-премьер-министра, Татьяну Бережную — с должности вице-премьер-министра по гуманитарной политике — министерки культуры, Алексея Кулебу — с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий, а Тараса Качку — с евроатлантической интеграции.

Также покинули свои посты Матвей Бедный, возглавлявший Министерство молодежи и спорта, Наталья Калмыкова — Министерство по делам ветеранов, Игорь Клименко — Министерство внутренних дел, Оксен Лесовой — Министерство образования и науки, Виктор Ляшко — Министерство здравоохранения, Сергей Марченко — Министерство финансов, Андрей Сибига — Министерство иностранных дел, Алексей Соболев — Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Денис Улютин — Министерство социальной политики, семьи и единства, а также Михаил Федоров, которого уволили с должности министра обороны Украины.

Тем же постановлением, 16 июля, ВР утвердила новый состав Кабинета Министров Украины.

В новый Кабинет Министров вошли:

Денис Шмигаль — первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики;

Татьяна Бережная — вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министерка культуры;

Всеволод Ченцов — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Виталий Безгин — министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Андрей Бутенко — министр образования и науки;

Иван Выговский — министр внутренних дел;

Тарас Высоцкий — министр аграрной политики и продовольствия;

Николай Калашник — министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;

Виталий Ким — министр по делам ветеранов;

Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Денис Маслов — министр юстиции;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства;

Оксана Ферчук — министр цифровой трансформации.

Кого уволил Зеленский

В рамках этой перезагрузки правительства произошли и кадровые изменения в других органах власти, силовом блоке и военном командовании.

Президент подписал ряд указов об увольнении и новых назначениях. Кого назначил Зеленский и на какие должности читайте дальше.

Указы президента Украины о кадровых изменениях

16 июля указом №614/2026 президент уволил Виталия Кима с должности главы Николаевской областной государственной администрации. После формирования нового состава Кабмина он возглавил Министерство по делам ветеранов Украины. А вот указом №617/2026 временное исполнение обязанностей главы Николаевской ОГА возложили на Георгия Решетилова.

В тот же день указом №615/2026 Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации. В то же время указом №616/2026 временное исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации было возложено на Руслана Олейника.

17 июля указом №619/2026 Евгения Хмару освободили от временного исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины. Отдельным указом №620/2026 его также уволили с должности начальника Центра специальных операций А СБУ. Уже после кадровой перезагрузки правительства Евгений Хмара стал временно исполняющим обязанности министра обороны Украины.

В тот же день указом №621/2026 президент назначил Сергея Бескрестнова (Флеша) советником президента Украины по развитию технологических направлений обороны (вне штата).

Еще одним указом №622/2026, временное исполнение обязанностей главы СБУ возложили на первого заместителя председателя Службы Александра Поклада.

22 июля Зеленский продолжил кадровые перемены в военном руководстве. Указом №627/2026 он уволил Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Указом №628/2026 президент уволил Михаила Драпатого с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Уже другим указом №630/2026, президент назначил его новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Завершили кадровые изменения указом №631/2026, которым Игорь Скибюк был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Именно он теперь будет отвечать за работу Генерального штаба и взаимодействие с новым Главнокомандующим.

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