Украинским водителям снова придется платить больше за заправку автомобилей.

Утром 22 июля ведущие сети АЗС переписали ценники на бензин, дизельное топливо и автогаз. Более всего на этот раз подорожали дизель и премиальные марки горючего.

Какова стоимость бензина на заправках, с чем связан рост цен на топливо в Украине, Факты ICTV узнавали у специалистов консалтинговой компании Нафторынок.

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Какие цены на бензин в Украине сегодня

Как рассказал нам аналитик Нафторынка Александр Сиренко, сегодня повышение цен на бензин коснулось практически всех основных видов горючего. Активнее всего стоимость пересмотрели крупные сети автозаправочных станций.

Больше всего бензин А-95 и А-95+ подорожал на заправках UPG, где цена выросла на 1,50 грн за литр. В сети WOG бензин прибавил 1,40 грн/л.

На ОККО, KLO, БРСМ и AMIC стоимость А-95 выросла на 1 грн/л, а на KLO премиальный А-95+ подорожал еще на 0,90 грн/л.

По информации Нафторынка, по состоянию на 22 июля литр бензина А-95 стоит:

UKRNAFTA — 77,90 грн;

WOG — 82,90 грн;

ОККО — 81,90 грн;

UPG — 77,90 грн;

KLO — 82,20 грн;

SOCAR — 82,99 грн;

БРСМ — 73,99 грн;

AMIC — 77,95 грн.

Цены на топливо: сколько стоит дизель

Не обошло подорожание и дизельное горючее. Наибольшее повышение цен на дизель зафиксировали на АЗС WOG, где дизель и дизельное топливо премиум-класса подорожали сразу на 3 грн за литр.

В сети UPG дизель и ДТ+ прибавили по 2 грн/л. На БРСМ обычное дизтопливо подорожало также на 2 грн/л, а премиальное — на 1 грн/л.

У UKRNAFTA цена выросла на 1,50 грн/л, а ОККО и KLO подняли стоимость на 1 грн/л. Меньше всего пересмотрела цены сеть AMIC — здесь дизель подорожал на 0,50 грн/л.

По состоянию на 22 июля литр дизельного горючего стоит:

UKRNAFTA — 80,40 грн;

WOG — 85,90 грн;

ОККО — 83,90 грн;

UPG — 80,90 грн;

KLO — 83,00 грн;

SOCAR — 82,90 грн;

БРСМ — 79,99 грн;

AMIC — 79,99 грн.

Изменились и цены на сжиженный газ. Больше всего газ подорожал на станциях UPG — на 1,50 грн за литр. В сетях UKRNAFTA и KLO автогаз прибавил еще по 1 грн/л.

Почему растут цены на бензин в Украине

Специалисты Нафторынка объясняют, что рост цен на топливо в Украине связан прежде всего с подорожанием бензина на оптовом рынке.

По данным Нафторынка, оптовая цена бензина А-95 впервые в истории превысила 100 тыс. грн за тонну и продолжает расти. Одной из главных причин стало резкое повышение европейских котировок, в результате чего значительно подорожал импортный ресурс.

Дополнительное давление создает дефицит свободного бензина внутри страны. Несмотря на активный импорт, значительная часть горючего до пересечения украинской границы уже распределяется между сетями АЗС. Поэтому на оптовом рынке остается немного свободного ресурса, а количество актуальных предложений ограничено.

По информации Нафторынка, за две декады июля импорт всех марок бензина в Украину составил 109 тыс. тонн.

Еще в начале июля средняя оптовая цена бензина А-95 была 92 817 грн за тонну. Менее чем за месяц она увеличилась более чем на 7 тыс. грн, или примерно на 7,7%.

Ситуацию усложняет и мировой рынок. По оценкам экспертов, сырье за ​​этот период подорожало на 28%, а стоимость нефти Brent 22 июля достигла $92 за баррель.

Именно из-за подорожания импортного ресурса и высоких закупочных цен оптовый рынок продолжает давить на розничный сегмент.

Пока трудно прогнозировать, на сколько вырастет стоимость бензина, но эксперты Нафторынка не исключают, что цены на бензин, дизельное топливо и автогаз могут и дальше постепенно расти, если ситуация на мировом нефтяном рынке не изменится.

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