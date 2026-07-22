На севере Норвегии у побережья Финнмарка были обнаружены обломки, которые могут быть частью российской ракеты.

У берегов Норвегии обнаружили обломки ракеты: что известно

Как сообщает норвежская языковая корпорация NRK, находку случайно заметили рыбак Кеннет Стенсен и фотограф природы Мортен Госванд в Баренцевом море.

По словам очевидцев, длина обломка составляла около полутора метров. Мужчины признались, что находка их испугала, ведь они не ожидали наткнуться на часть ракеты.

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О подозрительном объекте сообщили Вооруженным силам Норвегии. К месту находки прибыли представители береговой охраны, однако осмотреть обломок не успели — его смыло обратно в море.

Представитель Оперативного штаба норвежских Вооруженных сил Бриньяр Стурдал отметил, что подобные находки в Баренцевом море не редкость. Россия проводит испытания вооружения в близлежащих районах, поэтому обломки могут оказаться у побережья Норвегии.

В то же время такие объекты могут представлять опасность, поскольку в них могут оставаться горючее или взрывчатые вещества. Норвежцы призвали не приближаться к подозрительным обломкам и сразу сообщать о них в соответствующие службы.

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