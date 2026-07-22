Інформаційно-кримінальний проєкт Надзвичайні новини повертається на українське телебачення.

Відтепер програма з її незмінним автором і ведучим Костянтином Стогнієм виходитиме у форматі щотижневої спецрубрики в ефірі Ранку у великому місті на телеканалі ICTV2.

Надзвичайні новини виходитимуть у новому форматі

За роки існування з 2008 року проєкт став одним із найпопулярніших на українському ТБ — щороку прем’єрні випуски збирали біля екранів близько 32 млн глядачів.

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У центрі уваги Надзвичайних новин і надалі залишатимуться резонансні злочини, ДТП та надзвичайні події в Україні й світі. Проте в оновленому форматі команда робить головний акцент на практичній користі для глядачів:

пояснення правових аспектів гучних справ;

розбір актуальних шахрайських схем;

чіткі інструкції, як діяти в небезпечних повсякденних ситуаціях.

Стогній зазначив, що сьогодні люди стикаються з великою кількістю ризиків: від шахрайства і крадіжок до дорожніх аварій чи інформаційних маніпуляцій. А завдання проєкту — не просто розповісти про подію, а пояснити, чому вона сталася, як не потрапити в подібну ситуацію і що робити, якщо це вже відбулось.

— На жаль, аферисти не беруть паузу на час війни, тому ми говоритимемо про те, як вберегтися, — наголосив Костянтин Стогній.

Оновлена рубрика виходитиме щотижня та адаптована під сучасний темп споживання інформації: короткі історії, перевірені факти, аналіз експертів і конкретні поради.

Що відомо про Костянтина Стогнія

Костянтин Стогній — один із найвідоміших кримінальних журналістів України з багаторічним досвідом роботи в карному розшуку. За 18 років існування проєкту було створено 3 730 оригінальних випусків Надзвичайних новин.

Крім телевізійної діяльності, Стогній є автором 16 книжок, режисером документальних фільмів, лауреатом Премії імені Івана Франка та організатором експедицій у гарячі точки світу (Афганістан, Сомалі, Ірак).

Після початку повномасштабного вторгнення журналіст зосередився на співпраці з українськими підприємствами оборонного сектору, застосовуючи свій досвід у сфері безпеки для підсилення обороноздатності країни.

Дивіться спецрубрику Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм щотижня в ефірі Ранку у великому місті на ICTV2 з 27 липня о 07:00.

Фото: ICTV2

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