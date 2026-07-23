Август — завершающий месяц лета, когда поведение рыбы постепенно меняется. Вода после продолжительной жары хорошо прогрета, в ней становится меньше кислорода, поэтому клев может быть нестабильным.

В этот период рыба часто меняет места стоянки: одни виды держатся глубины, другие активнее выходят на мелководье утром, вечером или после смены погоды.

Факты ICTV подготовили календарь рыбака на август 2026 года, который поможет определить наиболее благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки.

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Календарь рыбака на август 2026 года

Начало августа пройдет под влиянием убывающей Луны. Эта фаза продлится с 1 по 11 августа. В этот период прогнозируют как очень удачный клев в начале месяца, так и дни, когда активность рыбы заметно снизится.

12 августа наступит новолуние. Согласно лунному календарю, этот день считается неблагоприятным для рыбалки.

С 13 по 27 августа продлится фаза растущей Луны. Именно на этот период приходится несколько дней с отличным и хорошим клевом.

28 августа будет полнолуние, после которого Луна снова перейдет в фазу убывания. В конце месяца ожидается еще несколько удачных дней для рыбалки.

Лучшие дни для рыбалки: 1, 2, 15–20, 30, 31 августа.

Хорошие дни для рыбалки: 3–5, 14, 21, 22 августа.

Слабый клев: 6–9, 23, 24, 29 августа.

Дни без клева: 10–13, 25–28 августа.

На что ловить рыбу в августе 2026 года

В августе рыбалка часто зависит от температуры воды, погоды и времени суток. Лучшим временем для ловли обычно остается раннее утро. Также рыба может активнее клевать вечером, перед заходом солнца, и ночью.

Из-за жары часть рыбы уходит на глубину или держится возле затененных участков, водной растительности, коряг и крутых берегов. После дождя или смены погоды клев может усиливаться.

В августе используют червя, опарыша, кукурузу, тесто, хлеб, перловку, бойлы и ароматные прикормки. Сезонной наживкой остается кузнечик — на него могут хорошо реагировать голавль, язь, красноперка и жерех.

Окуня в августе часто ловят на спиннинг, блесны и червя. Плотва может уходить на более глубокие участки, а лещ хорошо реагирует на червя и фидерную снасть. Сом остается активным, его ловят на донку, в том числе на мелководье и в омутах.

Щука в августе постепенно активизируется, особенно в конце месяца, когда вода начинает остывать. Ее ловят на спиннинг, живца, блесны, джиговые приманки и воблеры. Карась в этот период может клевать нестабильно, а в отдельных водоемах его активность заметно снижается.

При этом лунный календарь стоит рассматривать лишь как ориентир. На результат рыбалки влияют также температура воды, атмосферное давление, ветер, осадки, уровень кислорода в водоеме и особенности конкретного места.

Источник: Vlisi

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