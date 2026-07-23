Серпень — завершальний місяць літа, коли поведінка риби поступово змінюється. Вода після тривалої спеки добре прогріта, у ній стає менше кисню, тому клювання може бути нестабільним.

У цей період риба часто змінює місця стоянки: одні види тримаються глибини, інші активніше виходять на мілководдя вранці, ввечері або після зміни погоди.

Факти ICTV підготували календар рибалки на серпень 2026 року, який допоможе визначити найбільш сприятливі та несприятливі дні для риболовлі.

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Календар рибалки на серпень 2026 року

Початок серпня проходитиме під впливом спадного Місяця. Ця фаза триватиме з 1 до 11 серпня. У цей період прогнозують як дуже вдале клювання на початку місяця, так і дні, коли активність риби помітно знизиться.

12 серпня настане молодик. За місячним календарем цей день вважається несприятливим для риболовлі.

З 13 до 27 серпня триватиме фаза зростального Місяця. Саме на цей період припадає кілька днів із відмінним та хорошим клюванням.

28 серпня буде повня, після якої Місяць знову перейде у фазу спадання. Наприкінці місяця очікують ще кілька вдалих днів для риболовлі.

Найкращі дні для риболовлі: 1, 2, 15–20, 30, 31 серпня.

Хороші дні для риболовлі: 3–5, 14, 21, 22 серпня.

Слабке клювання: 6–9, 23, 24, 29 серпня.

Дні без клювання: 10–13, 25–28 серпня.

На що ловити рибу у серпні 2026 року

У серпні риболовля часто залежить від температури води, погоди та часу доби. Найкращим періодом для лову зазвичай залишається ранній ранок. Також риба може активніше клювати ввечері, перед заходом сонця, та вночі.

Через спеку частина риби відходить на глибину або тримається біля затінених ділянок, водної рослинності, корчів і крутих берегів. Після дощу або зміни погоди клювання може посилюватися.

У серпні використовують черв’яка, опариша, кукурудзу, тісто, хліб, перловку, бойли та ароматні прикормки. Сезонною наживкою залишається коник — на нього можуть добре реагувати головень, язь, краснопірка та жерех.

Окуня у серпні часто ловлять на спінінг, блешні та черв’яка. Плотва може відходити на глибші ділянки, а лящ добре реагує на черв’яка та фідерну снасть. Сом залишається активним, його ловлять на донку, зокрема на мілководді та в омутах.

Щука у серпні поступово активізується, особливо наприкінці місяця, коли вода починає охолоджуватися. Її ловлять на спінінг, живця, блешні, джигові приманки та воблери. Карась у цей період може клювати нестабільно, а в окремих водоймах його активність помітно знижується.

Водночас місячний календар варто розглядати лише як орієнтир. На результат риболовлі впливають також температура води, атмосферний тиск, вітер, опади, рівень кисню у водоймі та особливості конкретного місця.

Джерело: Vlisi

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