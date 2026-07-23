Европейская комиссия официально одобрила масштабное соглашение по приобретению компанией Paramount Skydance Corp. медиаконгломерата Warner Bros. Discovery (WBD).

Еврокомиссия разрешила Paramount приобрести Warner Bros. Discovery

Брюссель согласился на слияние двух киногигантов только после того, как Paramount предоставила ряд предложений, чтобы развеять беспокойство ЕК по поводу возможной монополизации рынка кинопроката в регионе.

— Соглашение одобрено при условии полного выполнения Paramount взятых на себя обязательств, — подчеркнули в Еврокомиссии.

В частности, Paramount обязалась выполнить несколько ключевых требований:

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Прекратить участие в кинопрокатной компании United International Pictures (совместное предприятие с Universal Pictures) на территории Европейской экономической зоны в течение 13 месяцев после закрытия соглашения.

В течение 10 лет не заключать с NBC Universal (материнская компания Universal Pictures) никаких соглашений о совместном прокате лент в Европе.

Соблюдать дополнительные обязательства по кинопрокату в регионе, чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию влияния.

Что известно о соглашении Paramount и WBD и судебных тяжбах в США

Параметры слияния Paramount и WBD были согласованы в конце февраля. Стоимость Warner Bros. Discovery оценили в $81 млрд (а с учетом долгов сумма достигает $110 млрд).

Несмотря на то, что Министерство юстиции США одобрило соглашение в июне, процесс его финализации в Штатах приостановился из-за судебных исков: Представители 12 американских штатов обратились в суд с требованием заблокировать слияние.

Отдельный иск подала гильдия сценаристов Америки (WGA).

Поэтому окружной суд в Окленде (Калифорния) обязал стороны, которые планировали завершить процедуру 22 июля, приостановить заключение соглашения на 14 дней.

На фоне новостей о решениях Еврокомиссии акции Paramount во время предыдущих торгов в четверг выросли на 0,8%.

Источник : Єврокомісія

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