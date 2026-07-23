Європейська комісія офіційно схвалила масштабну угоду з придбання компанією Paramount Skydance Corp. медіаконгломерату Warner Bros. Discovery (WBD).

Єврокомісія дозволила Paramount придбати Warner Bros. Discovery

Брюссель погодився на злиття двох кіногігантів лише після того, як Paramount надала низку пропозицій, аби розвіяти занепокоєння ЄК щодо можливої монополізації ринку кінопрокату в регіоні.

— Угоду схвалено за умови повного виконання Paramount узятих на себе зобов’язань, — наголосили в Єврокомісії.

Зокрема, Paramount зобов’язалася виконати кілька ключових вимог:

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Припинити участь у кінопрокатній компанії United International Pictures (спільне підприємство з Universal Pictures) на території Європейської економічної зони протягом 13 місяців після закриття угоди.

Упродовж 10 років не укладати з NBC Universal (материнська компанія Universal Pictures) жодних угод про спільний прокат стрічок у Європі.

Дотримуватися додаткових зобов’язань щодо кінопрокату в регіоні, аби запобігти надмірній концентрації впливу.

Що відомо про угоду Paramount та WBD і судові позови в США

Параметри злиття Paramount та WBD були узгоджені наприкінці лютого. Вартість Warner Bros. Discovery оцінили в $81 млрд (а з урахуванням боргів сума сягає $110 млрд).

Попри те, що Міністерство юстиції США схвалило угоду в червні, процес її фіналізації у Штатах призупинився через судові позови:

Представники 12 американських штатів звернулися до суду з вимогою заблокувати злиття. Окремий позов подала Гільдія сценаристів Америки (WGA).

Через це окружний суд в Окленді (Каліфорнія) зобов’язав сторони, які планували завершити процедуру 22 липня, тимчасово призупинити укладення угоди на 14 днів.

На тлі новин про рішення Єврокомісії акції Paramount під час попередніх торгів у четвер зросли на 0,8%.

Джерело : Єврокомісія

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