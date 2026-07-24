Американский актер Джонни Депп возвращается в большое кино после продолжительного перерыва. В сети появился первый трейлер мрачной экранизации классической повести Чарльза Диккенса Рождественская песня, получившая название Эбенизер (Ebenezer).

Вышел трейлер новой Рождественской песни с Джонни Деппом

Режиссером новой адаптации выступил Ти Вест (Maxxxine, Перл), а производством занимается киностудия Paramount Pictures. Премьера ленты в кинотеатрах запланирована на 13 ноября.

Трейлер начинается с отсылки к самому Деппу как Мастера неудачников, после чего актер в роли Эбенизера Скруджа говорит: Хорошо вернуться.

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Новая экранизация обещает быть гораздо мрачнее предыдущих адаптаций истории 1843 года о скряге Скрудже, который ищет морального искупления после встречи с духами Рождества. Слоган картины подчеркивает: Имя, которое вы знаете. История, которую вы не знаете.

В фильме собрался мощный актерский состав:

Джонни Депп — Эбенизер Скрудж;

Иен Маккеллен — Марли;

Андреа Райсборо — Призрак прошедшего Рождества;

Руперт Гринт – Боб Кретчит;

Дейзи Ридли — Эмили Кретчит;

Сэм Клафлин — Фред.

Большое возвращение Деппа на экраны

Роль Эбенизера Скруджа стала первым появлением Деппа в большом голливудском кинопроекте за семь лет — со времен фильмов Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда (2018) и В ожидании варваров (2019).

Коллега по съемочной площадке Иен Маккеллен ранее поделился впечатлениями от сотрудничества с актером, отметив, что тот находится в “чрезвычайно хорошей форме, жизнерадостный, забавный и серьезный одновременно”.

Известно, что следующим проектом Деппа станет триллер Day Drinker, где его партнёршей по сцене будет Пенелопа Крус (премьера запланирована на 2027 год).

Фото: скриншот из трейлера

Источник : People

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