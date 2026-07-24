Джонни Депп в роли Скруджа: вышел первый трейлер экранизации Рождественской песни
- Вышел трейлер новой Рождественской песни с Джонни Деппом.
- Это первая киноработа актера за семь лет.
- Премьера ленты в кинотеатрах запланирована на 13 ноября.
Американский актер Джонни Депп возвращается в большое кино после продолжительного перерыва. В сети появился первый трейлер мрачной экранизации классической повести Чарльза Диккенса Рождественская песня, получившая название Эбенизер (Ebenezer).
Вышел трейлер новой Рождественской песни с Джонни Деппом
Режиссером новой адаптации выступил Ти Вест (Maxxxine, Перл), а производством занимается киностудия Paramount Pictures. Премьера ленты в кинотеатрах запланирована на 13 ноября.
Трейлер начинается с отсылки к самому Деппу как Мастера неудачников, после чего актер в роли Эбенизера Скруджа говорит: Хорошо вернуться.
Новая экранизация обещает быть гораздо мрачнее предыдущих адаптаций истории 1843 года о скряге Скрудже, который ищет морального искупления после встречи с духами Рождества. Слоган картины подчеркивает: Имя, которое вы знаете. История, которую вы не знаете.
В фильме собрался мощный актерский состав:
- Джонни Депп — Эбенизер Скрудж;
- Иен Маккеллен — Марли;
- Андреа Райсборо — Призрак прошедшего Рождества;
- Руперт Гринт – Боб Кретчит;
- Дейзи Ридли — Эмили Кретчит;
- Сэм Клафлин — Фред.
Большое возвращение Деппа на экраны
Роль Эбенизера Скруджа стала первым появлением Деппа в большом голливудском кинопроекте за семь лет — со времен фильмов Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда (2018) и В ожидании варваров (2019).
Коллега по съемочной площадке Иен Маккеллен ранее поделился впечатлениями от сотрудничества с актером, отметив, что тот находится в “чрезвычайно хорошей форме, жизнерадостный, забавный и серьезный одновременно”.
Известно, что следующим проектом Деппа станет триллер Day Drinker, где его партнёршей по сцене будет Пенелопа Крус (премьера запланирована на 2027 год).
Фото: скриншот из трейлера