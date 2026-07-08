Принц Гарри проиграл в Высоком суде Англии и Уэльса дело против издателя газет Daily Mail и Mail on Sunday.

Вместе с ним иск подали еще шестеро известных британцев, которые обвиняли издателя в незаконном сборе частной информации для подготовки журналистских материалов.

Судья Никлин пришел к выводу, что истцы не смогли доказать свои обвинения, а представленных доказательств было недостаточно для подтверждения незаконных действий со стороны издателя.

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Суд не нашел доказательств

Иск был подан против Associated Newspapers — компании, которой принадлежат Daily Mail и Mail on Sunday.

Среди истцов, кроме принца Гарри, были Элтон Джон, его муж Дэвид Ферниш, актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, политик Саймон Хьюз, а также баронесса Дорин Лоуренс.

Истцы утверждали, что журналисты использовали незаконные методы получения информации для своих публикаций. Издатель категорически отрицал все обвинения.

В итоге судья заявил, что речь идет об очень серьезных обвинениях, поэтому для их подтверждения необходимы убедительные доказательства.

По его словам, подозрения, даже если они понятны, не могут считаться доказательством незаконного получения информации.

Суд также принял объяснения журналистов Associated Newspapers относительно законных источников информации и не нашел доказательств того, что трое руководителей издательства дали ложные показания во время расследования деятельности британской прессы.

Что заявил принц Гарри

После оглашения решения принц Гарри и баронесса Дорин Лоуренс опубликовали совместное заявление.

По их словам, они обратились в суд за справедливостью и ответственностью, однако не получили ни первого, ни второго. Они также назвали решение суда “полным и очевидным сокрытием”, добавив, что такой результат не стал для них неожиданностью.

В то же время представитель Associated Newspapers назвал вердикт “убедительной победой” Daily Mail и ее журналистов.

О чем шла речь в деле

Во время рассмотрения дела суд изучил десятки эпизодов, на которые ссылались истцы. В частности, принц Гарри оспаривал 14 статей, которые, по его мнению, были подготовлены с использованием незаконно полученной информации о его личной жизни.

Один из примеров касался публикации 2013 года, в которой говорилось, что принц проведет новогоднюю ночь отдельно от своей тогдашней девушки Крессиды Бонас.

Гарри заявил, что не понимает, как журналисты могли узнать о местонахождении пары, и назвал это “жутким”. Однако суд пришел к выводу, что одного лишь беспокойства недостаточно для доказательства нарушения закона.

Во время слушаний в начале года принц Гарри также заявил, что публикации Associated Newspapers сделали жизнь его жены, Меган, герцогини Сассекской, “абсолютно невыносимой”.

Судебные споры Гарри с британской прессой продолжаются

Нынешнее решение стало очередным этапом многолетней борьбы принца Гарри с британскими таблоидами.

В 2023 году он выиграл дело против Mirror Group Newspapers, когда суд признал незаконный сбор информации в 15 случаях.

А в прошлом году издатель газеты The Sun согласился выплатить герцогу значительную компенсацию и принес извинения, урегулировав еще одно дело о незаконном вмешательстве в его частную жизнь.

После нынешнего решения суда ожидается дополнительное двухдневное слушание, которое должно начаться 29 июля.

Источник : BBC

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