Король Чарльз впервые за четыре года увидел детей принца Гарри
- Принц Гарри, Меган Маркл и их дети посетили короля Чарльза и королеву Камиллу.
- Встреча состоялась в частной резиденции короля — Хайгроув-хаусе.
- Король впервые более чем за четыре года лично увидел внуков Арчи и Лилибет.
Герцог и герцогиня Сассекские вместе со своими детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет — посетили короля Чарльза III и королеву Камиллу.
Об этом пишет BBC.
Принц Гарри с семьей посетил короля Чарльза
Букингемский дворец вечером в пятницу, 10 июля, подтвердил, что король и королева принимали семью принца Гарри в поместье Хайгроув-хаус ранее в тот же день.
Во дворце охарактеризовали встречу в частной резиденции короля в графстве Глостершир как частное семейное событие.
Король впервые более чем за четыре года лично увидел своих внуков — семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет.
Принц Гарри и Меган в последний раз вместе находились в Великобритании в 2022 году, когда приехали на похороны королевы Елизаветы II.
На этой неделе принц Гарри принял участие в ряде мероприятий в Великобритании, однако в четверг подтвердили, что Меган и двое детей не будут сопровождать его ни на одном из публичных мероприятий в последние два дня его визита.
Где именно семья остановилась во время пребывания в стране, неизвестно.
Встреча является важным шагом в семейных отношениях, которые остаются напряженными после того, как принц Гарри и Меган в 2020 году покинули Великобританию и отказались от исполнения королевских обязанностей.
С 2022 года принц Гарри приезжал в страну один. В последний раз он встречался с отцом во время поездки в сентябре прошлого года.
Пока Гарри и его семья находились в Хайгроув-хаусе, его брат, принц Уэльский, принимал участие в благотворительном матче по поло в Виндзоре.
Отношения между братьями остаются разрушенными, и никаких планов относительно их встречи во время пребывания Гарри и Меган в Великобритании нет.
В пятницу принц Гарри находился в Бирмингеме, где начал отсчет до следующих Игр непокоренных для раненых военнослужащих — мероприятия, к организации которого он тесно причастен уже много лет.
Участники и сторонники соревнований тепло приветствовали принца аплодисментами. Также он попробовал свои силы в пиклболе и регби на инвалидных колясках.
Планировалось, что Меган примет участие в мероприятиях в Лондоне и Бирмингеме. Однако после спора по поводу уровня безопасности впоследствии подтвердили, что этого не будет.
На прошлой неделе, еще до приезда принца, возникла путаница относительно того, остановится ли он в Букингемском дворце.
Его команда сообщила, что он принял приглашение остановиться во дворце, однако Букингемский дворец оперативно это опроверг, заявив, что принца Гарри заранее уведомили о том, что он не сможет там проживать.