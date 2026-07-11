Герцог и герцогиня Сассекские вместе со своими детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет — посетили короля Чарльза III и королеву Камиллу.

Об этом пишет BBC.

Принц Гарри с семьей посетил короля Чарльза

Букингемский дворец вечером в пятницу, 10 июля, подтвердил, что король и королева принимали семью принца Гарри в поместье Хайгроув-хаус ранее в тот же день.

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Во дворце охарактеризовали встречу в частной резиденции короля в графстве Глостершир как частное семейное событие.

Король впервые более чем за четыре года лично увидел своих внуков — семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет.

Принц Гарри и Меган в последний раз вместе находились в Великобритании в 2022 году, когда приехали на похороны королевы Елизаветы II.

На этой неделе принц Гарри принял участие в ряде мероприятий в Великобритании, однако в четверг подтвердили, что Меган и двое детей не будут сопровождать его ни на одном из публичных мероприятий в последние два дня его визита.

Где именно семья остановилась во время пребывания в стране, неизвестно.

Встреча является важным шагом в семейных отношениях, которые остаются напряженными после того, как принц Гарри и Меган в 2020 году покинули Великобританию и отказались от исполнения королевских обязанностей.

С 2022 года принц Гарри приезжал в страну один. В последний раз он встречался с отцом во время поездки в сентябре прошлого года.

Пока Гарри и его семья находились в Хайгроув-хаусе, его брат, принц Уэльский, принимал участие в благотворительном матче по поло в Виндзоре.

Отношения между братьями остаются разрушенными, и никаких планов относительно их встречи во время пребывания Гарри и Меган в Великобритании нет.

В пятницу принц Гарри находился в Бирмингеме, где начал отсчет до следующих Игр непокоренных для раненых военнослужащих — мероприятия, к организации которого он тесно причастен уже много лет.

Участники и сторонники соревнований тепло приветствовали принца аплодисментами. Также он попробовал свои силы в пиклболе и регби на инвалидных колясках.

Планировалось, что Меган примет участие в мероприятиях в Лондоне и Бирмингеме. Однако после спора по поводу уровня безопасности впоследствии подтвердили, что этого не будет.

На прошлой неделе, еще до приезда принца, возникла путаница относительно того, остановится ли он в Букингемском дворце.

Его команда сообщила, что он принял приглашение остановиться во дворце, однако Букингемский дворец оперативно это опроверг, заявив, что принца Гарри заранее уведомили о том, что он не сможет там проживать.

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