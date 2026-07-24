Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася в Instagram рідкісними сімейними кадрами з літнього відпочинку. На одній зі світлин принц Гаррі позував разом із 7-річним принцом Арчі та 5-річною принцесою Лілібет під час відвідин маєтку Алторп — будинку дитинства покійної принцеси Діани.

Принц Гаррі з Меган Маркл та дітьми побували в маєтку Спенсерів

На світлині принц Гаррі та його діти зображені зі спини, коли вони йдуть мальовничою алеєю маєтку площею 13 тисяч акрів у Нортгемптонширі. У руках Гаррі та Арчі тримають великі букети квітів.

У ЗМІ припускають, що родина прямувала до місця поховання принцеси Діани, яке розташоване на приватному острові посеред Овального озера на території маєтку.

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Під час таємного візиту до Великої Британії вони зупинялися в Алторпі як гості дядька Гаррі — графа Чарльза Спенсера. Поїздка дала змогу Арчі та Лілібет побувати в місці, тісно пов’язаному з їхньою бабусею.

— Я думаю, що для них дуже важливо бути там з нею. На щастя, тут дуже спокійно, і вони можуть приходити та йти, коли забажають. І мені дуже приємно це знати, — раніше ділився Чарльз Спенсер щодо візитів племінників до могили матері.

Візит до Великої Британії мав для родини не лише ностальгічний характер. Також Меган та Гаррі організували довгоочікуване возз’єднання дітей із їхнім дідусем — королем Чарльзом III та королевою Каміллою. Це була перша зустріч монарха з онуками з 2022 року.

Для самого Гаррі це вже не перші відвідини Алторпа з родиною: у своїх мемуарах Spare він згадував, як уперше привіз Меган Маркл до місця спочинку своєї матері на 25-ті роковини її загибелі у 2022 році.

Джерело : People

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