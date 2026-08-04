Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук зізнався, що в юності з іронією ставився до вітчизняної естради. Музикант переосмислив українські хіти минулих десятиліть лише з часом.

Про це артист розповів у подкасті Unzip.

Вакарчук в юності не сприймав українські хіти

Музикант переконаний, що негативний образ вітчизняної популярної музики минулих десятиліть формували цілеспрямовано. Через неякісне звучання та велику кількість слабкого матеріалу справді вартісні пісні тривалий час залишалися в тіні.

Зараз дивляться

— Комусь було вигідно з української популярної музики робити кринж. Це робилося свідомо. Проте багато з них дійшло і слава Богу, що дійшло, — наголосив Вакарчук.

Артист підкреслив, що попри всі перешкоди, найкращі зразки української естради витримали випробування часом і сьогодні сприймаються як справжня класика завдяки сильному гармонійному та текстовому наповненню.

Лише з роками співак зміг об’єктивно оцінити спадщину українських композиторів. У підлітковому віці через загальні стереотипи він також ставився до цієї музики із запереченням та висміюванням.

— 15-річним хлопцем я з них сміявся, для мене всі ці пісні були кринж. Я вважав, що все це слухати абсолютно неможливо, — поділився спогадами виконавець.

Тепер же Вакарчук захоплюється композиціями, які раніше викликали в нього лише посмішку, і називає їхні музичні ходи та мелодійність беззаперечним надбанням української культури.

Фото: Святослав Вакарчук

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.