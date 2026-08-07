У британській королівській родині спалахнув новий гучний скандал.

Король Чарльз III обурений поведінкою принца Вільяма та Кейт Міддлтон, які публічно проявили неповагу до його дружини, королеви Камілли.

Король Чарльз III розгнівався на Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Як повідомив королівський оглядач та телеведучий Ієн Пелем Тернер, напруженість між Уельськими та Каміллою сягнула піку під час одного з нещодавніх офіційних заходів.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон показово пройшли повз королеву, відмовившись виконати традиційний уклін та реверанс.

— Я чув, що між Каміллою, Вільямом і Кейт, здається, немає особливої сімейної любові. Нещодавно вони пройшли повз королеву, не зробивши реверансу, що багато хто інтерпретував як публічний жест непокори, — зазначив Тернер.

За словами інсайдерів, монарх сприйняв цей вчинок як особисту образу та негайно став на захист дружини.

— Чарльз буде всім серцем підтримувати свою дружину, — додав експерт.

Відповіддю короля на зухвалість старшого сина стала демонстративна підтримка молодшого — принца Гаррі. Під час останнього візиту Гаррі до Великої Британії Чарльз III “доклав усіх зусиль”, щоб тепло прийняти його та його родину, а також залишив двері відчиненими для його повернення до виконання королівських обов’язків.

Такий крок Чарльза III обурив Вільяма та Кейт, що лише посилило конфлікт.

Як стверджує Пелем Тернер, монарх прагне нагадати старшому синові, хто наразі очолює престол, і закликає родину припинити публічні суперечки.

Джерело : Daily Star

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