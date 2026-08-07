Рідний брат голлівудської акторки Анджеліни Джолі, 53-річний колишній актор Джеймс Гейвен, публічно зробив камінг-аут.

Про свою орієнтацію він розповів у спільному відео зі своєю колишньою дружиною Ромі Імбеллі.

Брат Анджеліни Джолі зробив камінг-аут

Заяву було опубліковано в соціальних мережах Імбеллі, з якою Гейвен перебував у короткостроковому шлюбі у 2024 році.

Зараз дивляться

За словами Гейвена, прийняти себе та відкритися світові йому вдалося лише після тривалого періоду роботи над собою та опрацювання дитячих психологічних травм.

— Після багатьох років зцілення від дитячої травми я тепер вільний жити тим життям, яке, як я вважаю, мені завжди судилося жити. Життям надії, миру та любові. Тож, поки розгортається моя історія, я хочу, щоб ви всі знали, що я роблю це з відкритим серцем, маючи лише любов до себе та до всіх вас, — сказав актор у своєму зверненні.

Джеймс Гейвен також висловив сподівання, що близькі та рідні сприймуть його щирість без осуду.

— Я сподіваюся, що моя родина та інші люди зможуть обрати любов замість страху, розуміння замість осуду та зв’язок замість переконань, які, можливо, розділяли нас. Я сподіваюся, що вони зможуть поглянути за межі ярликів і просто побачити мене з тим самим серцем, тим самим сміхом, тією ж душею, яку вони завжди знали.

Нагадаємо, що Джеймс Гейвен — син акторів Джона Войта та покійної Маршелін Бертран, а також старший брат Анджеліни Джолі. У минулому він знімався разом із сестрою у стрічках Джі та Первородний гріх.

Його колишня обраниця Ромі Імбеллі зазначила, що вирішила підтримати Гейвена у його прагненні бути собою, а не намагатися “викрити” його.

Вони одружилися в серпні 2024 року, проте їхній шлюб протримався недовго. Вже за два тижні Джеймс та Ромі подали документи на анулювання шлюбу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.