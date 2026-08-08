Українська акторка Наталка Денисенко 8 серпня офіційно вийшла заміж за підприємця та манекенника Юрія Ярошенка. Артистка вже показала перше фото з церемонії та повідомила, що відтепер носить прізвище чоловіка.

Про одруження Наталка Денисенко повідомила у своїх соцмережах, опублікувавши світлину з коханим та обручками.

Наталка Денисенко вийшла заміж за Юрія Ярошенка

– 08.08 – наш день. Відтепер Ярошенко, – написала акторка.

На фото Наталка та Юрій позують разом після реєстрації шлюбу. Судячи зі світлин, церемонія відбулася у сервісному центрі, де пари можуть скористатися послугою швидкої державної реєстрації шлюбу.

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З дня освідчення до офіційного оформлення стосунків минуло трохи більше місяця. Напередодні весілля пара вже готувалася до церемонії: Юрій показував вибір святкового костюма, а Наталка розповідала про майбутню зміну сімейного статусу.

Після реєстрації шлюбу акторка змінила прізвище у своїх соцмережах. Тепер вона підписується як Наталка Ярошенко.

При цьому сама дата весілля стала окремою деталлю, на яку звернули увагу шанувальники. Церемонія відбулася 8 серпня, тобто 08.08. Однак Наталка та Юрій не пояснювали, чому вирішили одружитися саме цього дня.

Що відомо про Юрія Ярошенка

До весілля з Наталкою Денисенко Юрій носив прізвище Савранський. Він офіційно змінив його на Ярошенко та оновив документи ще до одруження з акторкою.

Як пояснював сам Юрій, Савранським він став під час попереднього шлюбу. Після розлучення бізнесмен повернув своє родове прізвище Ярошенко.

На критику користувачів соцмереж через зміну прізвища він відповідав, що не збирається виправдовувати чиїсь очікування щодо свого особистого життя.

– Ми не маємо і не будемо виправдовувати ні ваші, ні ще чиїсь очікування! Ми живемо своє життя! – написав Ярошенко в Instagram.

До цього Юрій багато років був одружений із Марленою Савранською. Їхній шлюб тривав близько 17–18 років, у подружжя двоє дітей.

Після розлучення, ініціатором якого був Юрій, він офіційно повернув собі прізвище Ярошенко.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо про те, що акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж. Вона та модель Юрій Савранський оголосили про заручини.

Фото: Юрій Савранський

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