Військовий Дмитро Бабчук несподівано опинився в лікарні.

Про це наречений Лесі Нікітюк повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Наречений Лесі Нікітюк потрапив до лікарні: що відомо

Дмитро Бабчук зазначив, що переніс операцію на нозі. Захисник виклав фото з палати та заспокоїв підписників, зазначивши, що вже готується повернутися на фронт.

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— Операцію зробили, лапку полагодили, скоро на службу вже. Працюйте, брати, — написав Дмитро.

Тим часом Леся Нікітюк відреагувала на госпіталізацію нареченого. Ведуча показала фото Дмитра з лікарні, залишивши жартівливий коментар про нове взуття.

— Я тоді тобі такі на розмір більші візьму, — підписала світлину Леся.

Нещодавно наречений Лесі Нікітюк показав нове спільне фото з телеведучою. Він опублікував фото під трек Олексія Будніка — Зустрів троянду, супроводивши кадр жартівливим підписом про суботній відпочинок.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук офіційно підтвердили стосунки у жовтні 2024 року, у січні 2025 року стало відомо про заручини, а влітку 2025 року у них народився син Оскар.

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