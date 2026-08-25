Співачка Софія Ротару нагадала про себе в День Незалежності України.

24 серпня 79-річну артистку відвідав відомий продюсер та концертний організатор Сергій Перман.

Про це Перман повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Ротару і Перман зустрілися в Києві: що відомо

Сергій Перман оприлюднив у своїх соцмережах тепле й рідкісне селфі з Софією Ротару. На фото вони позують перед дзеркалом — продюсер ніжно обіймає артистку, а Софія Михайлівна щиро усміхається на камеру.

— Чарівна! 24.08.2026. Київ, — стисло підписав світлину Сергій Перман, не розкриваючи деталей зустрічі.

У коментарях під дописом спалахнули бурхливі обговорення.

Оскільки Перман роками займається організацією масштабних шоу, шанувальники припустили, що візит може натякати на повернення Ротару на сцену та підготовку першого за довгий час виступу.

Користувачі засипали співачку компліментами щодо її вигляду й висловили своє бажання щодо проведення можливого майбутнього концерту.

Найкрасивіша жінка у світі! Здоров’я та довгих років життя!

Я надто сумую за нею, Боже!! Цього не може бути, будь ласка, скажіть мені, що вона повернеться на сцену.

Поверніть Софію Ротару на сцену, дуже сумуємо і любимо!

Ого, супер виглядає Софія Михайлівна! Усім миру та добра.

Сергію, скажіть, що ви розмовляли з Софією Михайлівною про майбутній концерт у Палаці Україна.

Готовий купити квитки!

Вау! Яка приголомшлива Софія Михайлівна! Коли бачиш її посмішку, на душі одразу стає світло та тепло! Дякуємо за цю можливість!

Наразі офіційної підтвердженої інформації про майбутній концерт Софії Ротару немає.

Раніше Софія Ротару вийшла на зв’язок і показала свіже фото у вишиванці у день свого 79-річчя.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару майже повністю зникла з публічного простору: вона не дає інтерв’ю й не з’являється на світських подіях.

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