Сьогодні, 7 серпня, народна артистка України Софія Ротару відзначає свій 79-й день народження.

На честь свята виконавиця поділилася з прихильниками новою світлиною на своїй особистій сторінці в Instagram.

Софія Ротару поділилася новим фото у 79-річчя

На фото Софія Ротару має доволі щасливий вигляд. Вона постала в елегантній темній вишиванці з контрастним квітковим візерунком та стильних сонцезахисних окулярах.

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У руках артистка тримає розкішні букети троянд, гортензій і півоній. Публікацію співачка вирішила не підписувати.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару майже повністю зникла з публічного простору: вона не дає інтерв’ю й не з’являється на світських подіях.

Хоч співачка веде приватне життя, вона періодично висловлює співчуття постраждалим від російських обстрілів й реагує на чергові атаки ворога.

В одному з інтерв’ю рідна сестра артистки Ауріка Ротару заявила, що Софія Михайлівна залишається в Україні й мешкає у власному маєтку під Києвом.

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