У день 79-річчя: Софія Ротару вийшла на зв’язок і показала свіже фото у вишиванці
Сьогодні, 7 серпня, народна артистка України Софія Ротару відзначає свій 79-й день народження.
На честь свята виконавиця поділилася з прихильниками новою світлиною на своїй особистій сторінці в Instagram.
Софія Ротару поділилася новим фото у 79-річчя
На фото Софія Ротару має доволі щасливий вигляд. Вона постала в елегантній темній вишиванці з контрастним квітковим візерунком та стильних сонцезахисних окулярах.
У руках артистка тримає розкішні букети троянд, гортензій і півоній. Публікацію співачка вирішила не підписувати.
Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару майже повністю зникла з публічного простору: вона не дає інтерв’ю й не з’являється на світських подіях.
Хоч співачка веде приватне життя, вона періодично висловлює співчуття постраждалим від російських обстрілів й реагує на чергові атаки ворога.
В одному з інтерв’ю рідна сестра артистки Ауріка Ротару заявила, що Софія Михайлівна залишається в Україні й мешкає у власному маєтку під Києвом.