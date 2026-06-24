Актер Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, получил окончательное разрешение на реализацию проекта эко-поселка на собственном земельном участке в графстве Хартфордшир в Великобритании.

Проект предусматривает переоборудование исторического здания в шесть квартир, а также возведение еще девяти жилых домов на территории поместья.

Руперт Гринт построит эко-поселок

Разрешение звезде фильмов о Гарри Поттере предоставил местный совет Северного Хартфордшира. В документах говорится о застройке поместья Kimpton Grange в селе Кимптон.

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Еще в 2024 году комитет по планированию поддержал проект на этапе предварительного согласования. В то же время часть местных жителей выступала против застройки, опасаясь негативного влияния на лесные массивы и местную фауну.

Несмотря на эти замечания, власти решили разрешить реализацию проекта. Одним из условий окончательного согласования стало финансирование развития местной инфраструктуры.

Согласно решению совета, 37-летний актер должен выплатить почти 200 тысяч фунтов стерлингов. Из этой суммы:

£100 тыс. получит приходской совет Кимптона;

£70 тысяч направят на расширение школы Katherine Warington;

еще £11,4 тыс. выделят на создание дополнительных мест для детей с трудностями в обучении.

Часть территории откроют для местных жителей

Руперт Гринт приобрел Kimpton Grange в 2009 году. В 2018 году он пытался продать бывший викариат примерно за £6 млн, однако сделка не состоялась.

В 2022 году актер представил концепцию экопоселка, которую разработало архитектурное бюро Clear Architects.

Архитекторы назвали проект “действительно выдающимся и инновационным” и заявили, что будущий жилой комплекс будет соответствовать принципам углеродной нейтральности.

Кроме жилой застройки, проект предусматривает передачу части земельного участка местной общине. Эту территорию планируют превратить в общественный парк с кольцевым пешеходным маршрутом и зоной для пикников, открытой для всех желающих.

Источник : BBC

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