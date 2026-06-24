Звезда Гарри Поттера Руперт Гринт получил разрешение на строительство эко-поселка
- Проект предусматривает переоборудование исторического здания в шесть квартир и строительство еще девяти домов.
- Актер должен выплатить почти £200 тыс. на развитие местной инфраструктуры.
- Часть территории поместья передадут общине для создания парка и пешеходного маршрута.
Актер Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, получил окончательное разрешение на реализацию проекта эко-поселка на собственном земельном участке в графстве Хартфордшир в Великобритании.
Проект предусматривает переоборудование исторического здания в шесть квартир, а также возведение еще девяти жилых домов на территории поместья.
Руперт Гринт построит эко-поселок
Разрешение звезде фильмов о Гарри Поттере предоставил местный совет Северного Хартфордшира. В документах говорится о застройке поместья Kimpton Grange в селе Кимптон.
Еще в 2024 году комитет по планированию поддержал проект на этапе предварительного согласования. В то же время часть местных жителей выступала против застройки, опасаясь негативного влияния на лесные массивы и местную фауну.
Несмотря на эти замечания, власти решили разрешить реализацию проекта. Одним из условий окончательного согласования стало финансирование развития местной инфраструктуры.
Согласно решению совета, 37-летний актер должен выплатить почти 200 тысяч фунтов стерлингов. Из этой суммы:
- £100 тыс. получит приходской совет Кимптона;
- £70 тысяч направят на расширение школы Katherine Warington;
- еще £11,4 тыс. выделят на создание дополнительных мест для детей с трудностями в обучении.
Часть территории откроют для местных жителей
Руперт Гринт приобрел Kimpton Grange в 2009 году. В 2018 году он пытался продать бывший викариат примерно за £6 млн, однако сделка не состоялась.
В 2022 году актер представил концепцию экопоселка, которую разработало архитектурное бюро Clear Architects.
Архитекторы назвали проект “действительно выдающимся и инновационным” и заявили, что будущий жилой комплекс будет соответствовать принципам углеродной нейтральности.
Кроме жилой застройки, проект предусматривает передачу части земельного участка местной общине. Эту территорию планируют превратить в общественный парк с кольцевым пешеходным маршрутом и зоной для пикников, открытой для всех желающих.