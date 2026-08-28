Суспільне Мовлення представило презентационные видеоролики на конкурсные треки всех шести финалистов Нацотбора на Детское Евровидение 2026.

Записи доступны для просмотра на ютуб-канале Евровидения Украина и на официальных музыкальных стриминговых площадках.

Детское Евровидение 2026: все песни финалистов Нацотбора

Музыкальный материал для юных талантов подготовила музыкальная продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова и репер и сонграйтер alyona alyona.

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Режиссурой презентационных видео занимался Влад Шериф. Съемки проходили в библиотеке.

По замыслу команды, это символ безграничности детского воображения, где каждый участник является уникальной “историей”, начинающей свой собственный раздел.

За постановку самого финального шоу отвечают режиссеры Леся Подолянко и Илья Оседлый.

По результатам жеребьевки финалисты будут выходить на сцену в следующем порядке:

1. Анастасия Пошедина – Крила (автор: alyona alyona)

9-летняя харьковчанка будет петь о талантливых детях, их стремлении открывать мир, осуществлять мечты и идти своим путем, помня о корнях.

2. Роман Дорошенко – Say Hello (автор: Светлана Тарабарова)

12-летний певец из Киевщины представит мощный манифест против буллинга. Это трек-поддержка для подростков о смелости быть собой и верой в собственный потенциал.

3. Эрика Колесниченко – НЕ колискова (автор: Светлана Тарабарова)

11-летняя исполнительница из Белой Церкви исполнит энергичный микс мюзикла и K-pop. Песня призывает не ждать чуда, а действовать и смело двигаться к цели.

4. Дмитрий Карабет — Мамо (автор: Светлана Тарабарова)

10-летний киевлянин посвятил свой трогательный трек всем украинским матерям, которые защищают детей и дарят им ощущение безопасности в самые тяжелые времена.

5. Марк Сердинский – Гори (автор: alyona alyona)

12-летний франковец споет о поиске утешения и внутренней силы в дни хрупкости. Горы в песне выступают символом покоя и местом, где исполняются желания.

6. Злата Солоненко – Who am I (автор: alyona alyona)

11-летняя вокалистка из Винницкой области поднимает философский вопрос поиска собственного “я” в быстром и бурном мире.

Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2026 года состоится 13 сентября в 18:00.

Шоу будут транслировать сразу на нескольких платформах Суспільного: телеканале и сайте Суспільне Культура, официальном сайте Junior.eurovision.ua, ютуб-канале Евровидение Украина.

Напомним, что победитель Нацотбора представит Украину на международном финале Детского Евровидения 2026 года, который пройдет 24 октября на Мальте с участием представителей из 16 стран мира.

Источник : Суспільне

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