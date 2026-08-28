Детское Евровидение 2026: песни финалистов Нацотбора, дата финала и где смотреть
- Суспільне показало клипы финалистов Нацотбора на Детское Евровидение 2026 года.
- В финале Нацотбора на Детское Евровидение 2026 года выступят шесть исполнителей.
Суспільне Мовлення представило презентационные видеоролики на конкурсные треки всех шести финалистов Нацотбора на Детское Евровидение 2026.
Записи доступны для просмотра на ютуб-канале Евровидения Украина и на официальных музыкальных стриминговых площадках.
Детское Евровидение 2026: все песни финалистов Нацотбора
Музыкальный материал для юных талантов подготовила музыкальная продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова и репер и сонграйтер alyona alyona.
Режиссурой презентационных видео занимался Влад Шериф. Съемки проходили в библиотеке.
По замыслу команды, это символ безграничности детского воображения, где каждый участник является уникальной “историей”, начинающей свой собственный раздел.
За постановку самого финального шоу отвечают режиссеры Леся Подолянко и Илья Оседлый.
По результатам жеребьевки финалисты будут выходить на сцену в следующем порядке:
1. Анастасия Пошедина – Крила (автор: alyona alyona)
9-летняя харьковчанка будет петь о талантливых детях, их стремлении открывать мир, осуществлять мечты и идти своим путем, помня о корнях.
2. Роман Дорошенко – Say Hello (автор: Светлана Тарабарова)
12-летний певец из Киевщины представит мощный манифест против буллинга. Это трек-поддержка для подростков о смелости быть собой и верой в собственный потенциал.
3. Эрика Колесниченко – НЕ колискова (автор: Светлана Тарабарова)
11-летняя исполнительница из Белой Церкви исполнит энергичный микс мюзикла и K-pop. Песня призывает не ждать чуда, а действовать и смело двигаться к цели.
4. Дмитрий Карабет — Мамо (автор: Светлана Тарабарова)
10-летний киевлянин посвятил свой трогательный трек всем украинским матерям, которые защищают детей и дарят им ощущение безопасности в самые тяжелые времена.
5. Марк Сердинский – Гори (автор: alyona alyona)
12-летний франковец споет о поиске утешения и внутренней силы в дни хрупкости. Горы в песне выступают символом покоя и местом, где исполняются желания.
6. Злата Солоненко – Who am I (автор: alyona alyona)
11-летняя вокалистка из Винницкой области поднимает философский вопрос поиска собственного “я” в быстром и бурном мире.
Финал Нацотбора на Детское Евровидение 2026 года состоится 13 сентября в 18:00.
Шоу будут транслировать сразу на нескольких платформах Суспільного: телеканале и сайте Суспільне Культура, официальном сайте Junior.eurovision.ua, ютуб-канале Евровидение Украина.
Напомним, что победитель Нацотбора представит Украину на международном финале Детского Евровидения 2026 года, который пройдет 24 октября на Мальте с участием представителей из 16 стран мира.