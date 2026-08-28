Суспільне Мовлення представило презентаційні відеоролики на конкурсні треки всіх шести фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026.

Записи вже доступні для перегляду на ютуб-каналі Євробачення Україна та на офіційних музичних стримінгових майданчиках.

Дитяче Євробачення 2026: всі пісні фіналістів Нацвідбору

Музичний матеріал для юних талантів підготувала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова та реперка й сонграйтерка alyona alyona.

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Режисурою презентаційних відео займався Влад Шериф. Знімання відбувалися в бібліотеці.

За задумом команди, це символ безмежності дитячої уяви, де кожен учасник є унікальною “історією”, що розпочинає свій власний розділ.

За постановку самого фінального шоу відповідають режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий.

За результатами жеребкування фіналісти виходитимуть на сцену у такому порядку:

1. Анастасія Пошедіна — Крила (авторка: alyona alyona)

9-річна харків’янка співатиме про талановитих дітей, їхнє прагнення відкривати світ, здійснювати мрії та йти власним шляхом, пам’ятаючи про коріння.

2. Роман Дорошенко — Say Hello (авторка: Світлана Тарабарова)

12-річний співак із Київщини презентує потужний маніфест проти булінгу. Це трек-підтримка для підлітків про сміливість бути собою та віру у власний потенціал.

11-річна виконавиця з Білої Церкви виконає енергійний мікс мюзиклу та K-pop. Пісня закликає не чекати дива, а діяти й сміливо рухатися до мети.

4. Дмитро Карабет — Мамо (авторка: Світлана Тарабарова)

10-річний киянин присвятив свій зворушливий трек усім українським матерям, які захищають дітей та дарують їм відчуття безпеки у найважчі часи.

5. Марко Сердинський — Гори (авторка: alyona alyona)

12-річний франківець заспіває про пошук розради та внутрішньої сили у дні крихкості. Гори у пісні виступають символом спокою та місцем, де здійснюються бажання.

6. Злата Солоненко — Who am I (авторка: alyona alyona)

11-річна вокалістка з Вінниччини порушує філософське питання пошуку власного “я” у швидкому та бурхливому світі.

Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026 відбудеться 13 вересня о 18:00.

Шоу транслюватимуть одразу на кількох платформах Суспільного: телеканалі й сайті Суспільне Культура, офіційному сайті junior.eurovision.ua, ютуб-каналі Євробачення Україна.

Нагадаємо, що переможець Нацвідбору представить Україну на міжнародному фіналі Дитячого Євробачення 2026, який пройде 24 жовтня на Мальті за участю представників із 16 країн світу.

Джерело : Суспільне

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