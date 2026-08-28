Дитяче Євробачення 2026: пісні фіналістів Нацвідбору, дата фіналу та де дивитися
- Суспільне показало кліпи фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026.
- У фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026 виступлять шестеро виконавців.
Суспільне Мовлення представило презентаційні відеоролики на конкурсні треки всіх шести фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026.
Записи вже доступні для перегляду на ютуб-каналі Євробачення Україна та на офіційних музичних стримінгових майданчиках.
Дитяче Євробачення 2026: всі пісні фіналістів Нацвідбору
Музичний матеріал для юних талантів підготувала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова та реперка й сонграйтерка alyona alyona.
Режисурою презентаційних відео займався Влад Шериф. Знімання відбувалися в бібліотеці.
За задумом команди, це символ безмежності дитячої уяви, де кожен учасник є унікальною “історією”, що розпочинає свій власний розділ.
За постановку самого фінального шоу відповідають режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий.
За результатами жеребкування фіналісти виходитимуть на сцену у такому порядку:
1. Анастасія Пошедіна — Крила (авторка: alyona alyona)
9-річна харків’янка співатиме про талановитих дітей, їхнє прагнення відкривати світ, здійснювати мрії та йти власним шляхом, пам’ятаючи про коріння.
2. Роман Дорошенко — Say Hello (авторка: Світлана Тарабарова)
12-річний співак із Київщини презентує потужний маніфест проти булінгу. Це трек-підтримка для підлітків про сміливість бути собою та віру у власний потенціал.
3. Еріка Колесніченко — НЕ колискова (авторка: Світлана Тарабарова)
11-річна виконавиця з Білої Церкви виконає енергійний мікс мюзиклу та K-pop. Пісня закликає не чекати дива, а діяти й сміливо рухатися до мети.
4. Дмитро Карабет — Мамо (авторка: Світлана Тарабарова)
10-річний киянин присвятив свій зворушливий трек усім українським матерям, які захищають дітей та дарують їм відчуття безпеки у найважчі часи.
5. Марко Сердинський — Гори (авторка: alyona alyona)
12-річний франківець заспіває про пошук розради та внутрішньої сили у дні крихкості. Гори у пісні виступають символом спокою та місцем, де здійснюються бажання.
6. Злата Солоненко — Who am I (авторка: alyona alyona)
11-річна вокалістка з Вінниччини порушує філософське питання пошуку власного “я” у швидкому та бурхливому світі.
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026 відбудеться 13 вересня о 18:00.
Шоу транслюватимуть одразу на кількох платформах Суспільного: телеканалі й сайті Суспільне Культура, офіційному сайті junior.eurovision.ua, ютуб-каналі Євробачення Україна.
Нагадаємо, що переможець Нацвідбору представить Україну на міжнародному фіналі Дитячого Євробачення 2026, який пройде 24 жовтня на Мальті за участю представників із 16 країн світу.