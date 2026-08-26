26 августа во время эфира Дневников Детского Евровидения Суспільне Мовлення объявило имена шести юных исполнителей, прошедших в финал Национального отбора на Детское Евровидение 2026 года.

Победителей отобрали по итогам испытаний в летней Звездной школе. Об этом сообщает Суспільне.

Детское Евровидение 2026: объявлены финалисты Нацотбора

Последним экзаменом для претендентов стало усовершенствованное повторное выступление по открытому прослушиванию. В преддверии решающих прогонов мастер-класс для детей провели победители Евровидения 2022 — группа Kalush Orchestra.

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Список финалистов Нацотбора 2026:

Роман Дорошенко (12 лет, Киевская область)

Дмитрий Карабет (10 лет, г. Киев)

Эрика Колесниченко (11 лет, Киевская область)

Анастасия Пошедина (9 лет, родом из Харькова, живет в Киеве)

Марк Сердинский (12 лет, г. Ивано-Франковск)

Злата Солоненко (11 лет, Винницкая область)

Составу прохождения в финал предшествовала жеребьевка, определившая распределение сонграйтеров:

Светлана Тарабарова (музыкальная продюсер проекта) создаст композиции для Романа Дорошенко, Дмитрия Карабета и Эрики Колесниченко.

alyona alyona напишет песни для Анастасии Пошединой, Марка Сердинского и Златы Солоненко.

Решающий телевизионный концерт Нацотбора состоится 13 сентября в 18.00 на вещательных платформах Суспільного.

Судьбу путевки на международную арену будут традиционно решать вместе зрители и тройка профессионального жюри.

Кроме того, в рамках Нацотбора Суспільне Мовлення вместе с БФ Дети Героев инициировал благотворительный сбор средств.

Его цель — помочь детям, потерявшим родителей из-за войны, закрыть образовательные пробелы благодаря дополнительным занятиям по математике, украинскому языку и программированию.

Финал Детского Евровидения 2026 состоится 24 октября на Мальте, где за победу сразятся представители 16 стран мира.

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