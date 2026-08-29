На Житомирщині 29 серпня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула головна редакторка видання Фокус та колишня головна редакторка 5 UA Марія Скібінська.

Про загибель Марії повідомив у Facebook її чоловік Данило Зубко.

У ДТП загинула Марія Скібінська: що відомо

Аварія сталася вдень 29 серпня неподалік села Сингаї Житомирської області внаслідок зіткнення автомобілю Ford Fiesta та автобусу. Марія Скібінська перебувала за кермом автівки.

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В автомобілі також була її мати Наталія Скібінська. Вона померла через отримані під час аварії травми.

Чоловік Марії Данило Зубко, який є військовослужбовцем ЗСУ, присвятив дружині емоційний допис.

– Кохання моє Безмежне, я Тебе Кохав, Кохаю і буду Кохати. На томі світі побачимось. Прошу мене не турбувати. Всі деталі поховання з часом, – написав він.

У поліції повідомили, що 42-річна водійка Ford Fiesta їхала в напрямку Рівного. Вона виїхала на смугу зустрічного руху, де автомобіль зіткнувся з автобусом міжнародного сполучення.

Марія та її 63-річна мати загинули на місці. 46-річний водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Серед пасажирів автобуса постраждалих немає.

Марія Скібінська понад 18 років працювала в українських медіа. За цей час вона пройшла шлях від журналістки до керівниці редакцій.

У різні роки Скібінська працювала в інформаційному агентстві РБК-Україна, медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine, на 5 каналі.

Тривалий час Скібінська очолювала редакцію сайту 5.UA та паралельно була ведучою проєктів 5 каналу.

У листопаді 2025 року Марія Скібінська стала головною редакторкою Фокусу.

Фото: Данило Зубко

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