Голливудская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли, вероятно, снова приехала в Украину.

В социальных сетях и Telegram-каналах появилась информация о ее появлении в нескольких украинских городах в конце августа 2026 года.

Анджелина Джоли в Украине: что известно

По данным очевидцев и видео из сети маршрут Джоли охватил несколько регионов.

Сейчас смотрят

Так, 30 августа тернопольский ресторан Старий Млин опубликовал кадры с камер наблюдения, на которых зафиксирована женщина, очень похожая на Анджелину Джоли.

В заведении отметили, что гостья пробовала традиционные украинские блюда.

Кроме того, сетью распространялись сообщения о приезде актрисы во Львов.

Более того, в Кременчуге Анджелину Джоли якобы заметили в одном из торгово-развлекательных центров.

Местные медиа Харькова сообщают о появлении актрисы на Холодной Горе.

Один из посетителей здешнего заведения даже успел снять Джоли на видео, которое быстро распространилось по сети.

По состоянию на 31 августа ни сама Анджелина Джоли, ни ее официальные представители или местные власти потенциальный визит не прокомментировали.

Напомним, что Анджелина Джоли уже не в первый раз посещает Украину после начала полномасштабного вторжения. Весной 2022 года Джоли заметили в одном из львовских кафе.

А в ноябре 2025 года Анджелина Джоли побывала в Херсоне и Николаеве в рамках гуманитарной миссии.

Актриса посетила медицинские и учебные заведения, пообщалась с детьми, медиками, волонтерами и семьями, которые продолжают жить и работать в прифронтовых города, несмотря ни на что.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.