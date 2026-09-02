Лидер известной украинской группы Бумбокс и военнослужащий Андрей Хлывнюк выразил желание добровольно отречься от государственного звания заслуженного артиста Украины.

Об этом Андрей Хлывнюк написал на своей странице в Facebook.

Андрей Хлывнюк хочет отказаться от звания заслуженного артиста

Андрей Хлывнюк отметил, что государству рано или поздно придется тщательно пересмотреть и чистить списки награжденных культурных деятелей. В то же время, ключевой вопрос состоит в том, по каким критериям это будет происходить. Также лидер группы Бумбокс отметил, что ему стыдно находиться в одном списке с отдельными представителями шоу-бизнеса.

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— Лишать званий и наград “деятелей культуры” все равно придется. Вопрос только, за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не прочь избавиться от своего “заслуженного”, в такой компании это яростный “кринж”, — написал Хлывнюк.

Хотя певец в своем сообщении воздержался от прямого названия фамилий, его заявление появилось на фоне обсуждений в сети поведения продюсера и исполнителя Потапа (Алексея Потапенко), который все чаще попадает в громкие скандалы, связанные с языком и позицией.

Реакция сети на заявление Андрея Хлывнюка

На громкое заявление Андрея Хливнюка пользователи Facebook отреагировали по-разному. Кто-то выразил недовольство тем, что певец просто так хочет отдать звание, а кто-то убежден, что подобные статусы — пережиток прошлого.

Господин Андрей… Не сравнивайте себя с этими…. Оставайтесь человеком, которым вы и сейчас являетесь… А вся та “пена”, которая скопилась на поверхности, — исчезнет… С уважением.

Точно не ты должен его лишиться.

Андрей Хлывнюк – это база. Вы имеете уважение и без постсоветских анахронизмов в виде званий.

Пытаюсь понять эти звания, что они дают, повевает такой советщиной, почему одни заслуженные, а другие нет, по каким категориям определяется заслуженность?

Андрюха, не спеши! Тот, кто знает, сколько всего вы – Бумбокс Family – сделали для нашей страны – выйдут за вас!!!

Звание – это наследие совка.

Нет, у вас звание заслуженное.

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